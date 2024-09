Nach der Fed: Chinesische Volksbank will die Zinsen senken, was das für den Bitcoin bedeutet

Nur wenige fundamentale Faktoren haben einen so großen Einfluss auf verschiedene Kapitalmärkte wie die Leitzinsen der großen Volkswirtschaften. Allen voran natürlich die der größten Volkswirtschaft Amerika, die letzte Woche erst um 50 Basispunkte (0,5 Prozent) gesenkt wurden und damit dem Kryptomarkt sowie auch dem Aktienmarkt zu einem hohen Anstieg verholfen hat. Und nun scheint die 2. größte Volkswirtschaft diesem Beispiel zu folgen. Denn wie die Chinesische Volksbank erklärte, plane sie in nächster Zeit mehrere Zinssenkungen! Wie wird der Bitcoin darauf reagieren?

(Die US-Zinsen wurden von der Fed bereits um 0,5 Prozent gesenkt - Quelle: Tradingview.com)

Wie würden sich chinesische Zinssenkungen auf den Bitcoin auswirken?

Die Probleme und Krisen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass die einst so stolze und mächtige chinesische Wirtschaft mit ihren sagenhaften Wachstumsraten ins Stocken geraten ist und die Konjunktur merklich abkühlte. Die chinesische Politik möchte das jetzt aber offenbar wieder ändern und ein wichtiger Hebel dafür sind Zinssenkungen seitens der Chinesischen Volksbank.

BREAKING: China announces multiple rate cuts just after the FED cut rates



We know what happens next pic.twitter.com/KnWr0vh0R3 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 24, 2024

Diesen Hebel möchte man laut Bitcoin Magazine nun auch nutzen. Der chinesische Leitzins liegt derzeit bei 3,7 Prozent und damit nicht so hoch wie in den USA. Dennoch bietet er genügend Platz für Senkungen. Da China nicht ganz so mächtig am Finanzmarkt ist wie die Vereinigten Staaten von Amerika, dürfte sich eine dortige Zinssenkung also auch weniger deutlich bemerkbar machen.

Die Betonung liegt auf "weniger deutlich", denn natürlich würde auch ein Absenken der dortigen Zinsen die Kurse am Kryptomarkt nach oben treiben, wenn kein bearishes Ereignis dazwischen kommt. Der Bitcoin, der sich ohnehin dieser Tage gut schlägt und langsam aber sicher in Richtung Allzeithoch läuft, wäre einer der Profiteure, aber vielleicht gar nicht der stärkste der chinesischen Zinssenkungen. Es könnte gut sein, dass Pepe Unchained ($PEPU) noch viel stärker profitiert.

