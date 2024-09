Krypto News: Experten warnen vor Gesundheitsrisiken für Krypto-Trader

Vielleicht haben Sie sich schon gedacht, dass der durch das Trading auftretende Stress nicht gesund für Sie ist. Wie schädlich das Krypto-Trading wirklich ist, hat nun eine neue Studie aus der Türkei offenbart.

Tauchen Sie ein in die erschreckenden Ergebnisse und erfahren Sie im Anschluss, wie Sie sich besser vor den negativen Folgen schützen und sogar höhere Renditen erzielen können. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um den nächsten Bullenmarkt noch besser zu nutzen!

Neue Studie enthüllt die Gesundheitsrisiken des Krypto-Tradings

Dass das Trading mit einem hohen Stresslevel verbunden sein kann, ist sicherlich so gut wie jedem Trader bewusst. Wie negativ sich dies auf die Gesundheit auswirken kann, wurde in der neuen Studie von "Journal of Mental Health Policy and Economics" näher untersucht, für welche 437 Teilnehmer von türkischen Universitäten befragt wurden.

Bei dieser kam heraus, dass das Traden von Kryptowährungen signifikante Auswirkungen auf die Lebensqualität hat. Ebenso wurde festgestellt, dass Trader in allen Gesundheitsmetriken schlechter als der Durchschnitt abgeschnitten haben.

Unter anderem verursacht das Krypto-Trading viel Stress, welcher sich wiederum negativ auf die Schlafqualität auswirken kann. Dieser ist allerdings für ein gesundes Leben wichtig, da sich der Körper über Nacht regeneriert.

Aber auch der Stress allein hat Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit, insbesondere, wenn dieser chronisch und ohne Ruhepausen ist. Genau dies ist bei den Kryptowährungen noch stärker ausgeprägt, da sie im Unterschied zu vielen anderen Assets auch am Wochenende handelbar sind.

Nicht unterschätzt werden sollte das FOMO (Fear of Missing Out). So kann nicht nur der Verlust eines realen Trades im Gehirn ähnliche Regionen wie bei physischen Schmerzen aktivieren. Ferner können die identifizierten Assets dieses Leid hervorrufen, deren Trades man verpasst hat. Deshalb verbringen nicht wenige viel Zeit mit Charts und News.

Der Stress schwächt das Immunsystem und kann Herz-Kreislauf-Probleme, Erschöpfung und Überförderung verursachen. Ebenso sind psychische Nebenwirkungen, wie Angst, Depressionen und Gedächtnisverlust, möglich. Zudem begünstigt chronischer Stress impulsive Entscheidungen, die selten zu den gewünschten Handelserfolgen führen.

Das Mindset ist für den Erfolg eines Traders entscheidend. Denn negative Emotionen können sogenannte Aggressionstrades, Leichtsinn und anderes für das Trading schädliches Verhalten fördern. Somit entsteht wiederum mehr Stress und eine Art Teufelskreis.

So können Sie gesünder und erfolgreicher investieren

Insgesamt kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass das Krypto-Trading ein signifikantes öffentliches Gesundheitsproblem darstellt. Deswegen empfehlen sie auch, dass entsprechende Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Achtsamkeit und die potenziellen Schäden besser abwenden zu können.

Auch wenn die Märkte rund um die Uhr geöffnet sind, so verweisen professionelle Trader darauf, dass sie mit Pausen und Spaziergängen sogar höhere Renditen erzielt haben, als wenn sie permanent am PC saßen.

Ebenso sollten Sie großen Wert auf Ihre Gesundheit und Ihr Mindset legen. Sofern Sie sich an einem Tag nicht gut fühlen, ist es nicht ratsam, sich noch zusätzlich mit den Märkten zu belasten und Verluste durch Unachtsamkeit, Aggressionstrades und Ähnliches zu begünstigen.

Wie auch bei Profisportlern sollten Sie als Krypto-Trader darauf achten, dass Sie Spitzenleistungen erreichen können. Dafür sind ein gesunder Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, eine gute Sauerstoffversorgung durch Sport und mehr von Relevanz.

Zwar kann unser Gehirn mit Stress gut umgehen, allerdings ist es aufgrund der Glukose und des Sauerstoffs nicht darauf ausgelegt, dass es mehr als 45 bis 60 Minuten sind. Durch entsprechende Pausen können Sie sogar stressfrei und länger arbeiten.

Stress kann auch dadurch entstehen, dass man sich auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentriert. Durch einen Fokus auf die besten Investments können Sie wertvolle Zeit sparen und sich besser auf die vielversprechendsten Chancen fokussieren.

Neben Sport und Schlaf können Sie Ihren Stresslevel auch durch andere Methoden senken. Meditationen ist eine Möglichkeit und kann sogar bei der Selbstreflexion helfen, um dieselben Fehler in der Zukunft besser zu vermeiden. So können Sie leichter die emotionale Kontrolle behalten und sich nicht von Angst und Gier zu Verlusten verleiten lassen.

Außerdem sollten Trader stets lernen, mit Verlusten umzugehen, da sie einfach mit dazugehören. Ein richtiges Risikomanagement kann ebenfalls behilflich sein, dass man einzelne Trades nicht emotional überbewertet, wenn beispielsweise pro Position nur 1 % des Kontos riskiert und ein schneller Totalverlust verhindert wird.

Mithilfe von Crypto All-Stars sind niedrigere Verluste und höhere Gewinne bei weniger Gesundheitsrisiken möglich

Eine bekannte Börsenweisheit ist "Hin und her macht Taschen leer". Denn das Timing der Märkte kann selbst für Experten zu einer Herausforderung werden und es fallen jedes Mal Handelsgebühren an. Eine andere Möglichkeit bieten passive Einkommen am Kryptomarkt, mit denen sich die Risiken verringern und die Chancen vergrößern lassen.

Somit können Sie auch noch Ihre Gesundheitsrisiken durch das Trading verringern und haben wieder mehr Zeit für andere Dinge. Laut den Risikohinweisen im Finanzbereich sollen 80-90 % der Trader langfristig Verluste schreiben, welche primär auf die Kontrolle der eigenen Psyche zurückzuführen sind.

All dies können Sie sich mit Crypto All-Stars ersparen und durch die einjährige Haltefrist sogar noch von steuerfreien Gewinnen profitieren. Im Gegensatz dazu fallen für Krypto-Trader immer Steuern an, was Sie bei Ihren Investments nicht vergessen sollten.

Zwar können Sie mit dem Krypto-Trading schnell hohe Gewinne erzielen, aber der Kryptomarkt ist sehr volatil, sodass es selbst während eines Bullenmarktes bei dem stabilsten Token Bitcoin schnell einmal zu einer Korrektur von mehr als 30 % kommen kann. Daher wäre selbst ein dreifacher Hebel schon gefährlich, insbesondere ohne Stop Loss.

Ebenso kann es passieren, dass Sie als Trader nicht auf passive Krypto-Einkommen verzichten müssen, welche Ihre Rendite wiederum steigern würden. Diese können beispielsweise beim Liquidity Farming sogar über 100 % liegen und somit die Kursanstiege einiger führender Coins übertreffen. Crypto All-Stars zahlt derzeit sogar noch 945 %.

Auf der innovativen Staking-Plattform werden Ihnen einige der besten Renditeoptionen des Kryptomarktes praktisch an einem Ort zur Verfügung gestellt. Sie soll besonders schnell, einfach und sicher nutzbar sein, wofür auch Überprüfungen der Smart Contracts durchgeführt wurden.

Der eigene Coin kann dabei über ein Loyalitätsprogramm bis zu dreimal höhere Renditen freischalten. Bemerkenswert ist, dass mithilfe der neuartigen MemeVault-Technologie sogar für Kryptowährungen passive Einkommen gezahlt werden, für die es bisher keine gegeben hat. Daher könnte das Projekt seine Viralität schnell weiter ausbauen.

Bisher hat der Vorverkauf von Crypto All-Stars mehr als 1,56 Mio. USD eingenommen. In der derzeitigen Phase werden die $STARS-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0014593 USD angeboten. Allerdings wird dieser in spätestens 17 Stunden erneut angehoben, sofern nicht zuvor das nächste Finanzierungsziel von 1.748.513 USD erreicht wurde.

