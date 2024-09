Die Raine Group ("Raine"), ein führendes globales Unternehmen für strategische Beratung und Investitionen, gab heute bekannt, dass Alexander Verbitsky als Geschäftsführer in das Unternehmen eingetreten ist. Er wird sich auf die Gaming-Branche konzentrieren und daran arbeiten, die Präsenz von Raine auf dem europäischen Markt auszubauen.

Verbitsky kommt von Tripledot Studios ("Tripledot"), einem führenden Unternehmen in der mobilen Gaming-Branche, zu Raine, wo er die Unternehmensentwicklung und -strategie leitete. Tripledot, ein Portfoliounternehmen von Raine Partners, wurde von der Financial Times als das am schnellsten wachsende Unternehmen Europas 2023 ausgezeichnet. Er bringt einen starken Hintergrund in strategischer Beratung und Investmentbanking mit zu Raine, da er mit McKinsey Company und Goldman Sachs als Berater für hochkarätige M&A-, Finanzierungs- und Strategieüberprüfungen zusammengearbeitet hat. Er bringt auch Fachwissen in der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen mit, da er als regionaler CFO bei WeWork EMEA die Bereiche Finanzen und Unternehmensentwicklung leitete.

John Salter, Mitbegründer und Partner von Raine, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Alex in unserem Team begrüßen zu dürfen. Als weltweit führendes Unternehmen im TMT-Sektor konzentrieren wir uns bei unseren Beratungs- und Investmentgeschäften stets auf die Entwicklung innerhalb unserer Sektoren und sind bestrebt, unsere Rolle in Europa, insbesondere im Bereich Gaming, weiter auszubauen. Alex' fundierte Erfahrung und Vertrautheit mit dem Markt positionieren ihn in einzigartiger Weise, um das Wachstum in unseren Betrieben auf dem Kontinent voranzutreiben."

Alexander Verbitsky fügte hinzu: "Raine ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Unterhaltung, Musik und Gaming, und ich freue mich über die Gelegenheit, das Gaming-Geschäft des Unternehmens in ganz Europa weiter auszubauen. Ich freue mich sehr, diese Rolle am Dreh- und Angelpunkt des Gaming-Geschäfts von Raine in Europa zu übernehmen und unsere laufenden Bemühungen zu verstärken, Kunden besser zu bedienen, unsere lokale Präsenz auszubauen und das strategische Wachstum in der gesamten Branche voranzutreiben."

Über die Raine Group

Die Raine Group ist eine führende globale Handelsbank mit einem integrierten Fokus auf Beratungs- und Kapitalinvestitionen in den TMT-Sektoren. Raine wurde 2009 gegründet und hat bei einigen der größten und innovativsten Transaktionen in der Geschichte von TMT beraten. Diese Erfahrung hat das Unternehmen genutzt, um ein aktiver, strategischer Value-Add-Wachstumsinvestor zu werden. Raine hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, London, Paris, Mumbai, Shanghai, Hongkong und Singapur. Weitere Informationen, einschließlich einer Liste der Transaktionen, finden Sie unter raine.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

