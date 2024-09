VW hat die Produktion des Kleinwagens Polo in Europa nach 40 Jahren eingestellt, um das Werk im spanischen Pamplona auf den Bau der kommenden Elektro-Kleinwagen vorzubereiten. Der VW Polo wird in Europa weiterhin verkauft - als Importmodell. Konkret kommt der Verbrenner-Kleinwagen künftig aus dem Werk Kariega, das in Südafrika liegt. Für das Werk in der Stadt Uitenhage ist es keine große Umstellung, da dort bereits jetzt der Polo für Märkte außerhalb ...

