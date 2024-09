Der MSCI World ETF läuft gut. Doch ein anderer sehr bekannter ETF läuft aktuell besser. Und das durchaus überraschend. Um welchen ETF es sich handelt und ob Anleger umsatteln sollten. In den vergangenen 6 Monaten brachte der MSCI World ETF in Euro gerechnet 5,61 Prozent Rendite. Doch der MSCI Emerging Markets ETF brachte sogar 6,34 Prozent. Und auch in den letzten 30 Tagen war der MSCI Emerging Markets ETF besser als der MSCI World. Obwohl dies seit ...

