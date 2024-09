Die S&T Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld mit leichten Schwankungen. Am jüngsten Handelstag verzeichnete das Papier einen geringfügigen Rückgang um 0,1 Prozent auf 15,94 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das Langzeitpotenzial der Aktie beachtlich. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 Euro, was einem möglichen Anstieg von über 87 Prozent entspricht. Die positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert, die ein Umsatzwachstum von nahezu 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufzeigen.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für Anleger könnte die erwartete Dividendenerhöhung von 0,500 Euro im Vorjahr auf prognostizierte 0,668 Euro je Aktie ein zusätzlicher Anreiz sein. Die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 1,51 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht. Obwohl die Aktie derzeit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,32 Euro notiert, deuten die robusten Fundamentaldaten auf ein mögliches Erholungspotenzial hin.

S&T Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...