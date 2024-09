Kryptowährungen: Dogwifhat, Sui und Pepe Unchained explodieren

Kryptowährungen tendieren in der vergangenen Woche deutlich fester. Bitcoin springt hier über 63.000 US-Dollar. Die technische Ausgangslage wirkt konstruktiv und die erste Zinssenkung seit über zwei Jahren in den USA hat wieder bullisches Momentum in den Markt gebracht.

Während Bitcoin heute etwas fester notiert und Ethereum leicht korrigiert, gibt es bei einigen Altcoins deutlich mehr Stärke.

Dogwifhat ist aktuell der beste Top 100 Coin und steigt in 24 Stunden um fast 15 Prozent. Damit gelingt aktuell der Sprung über die psychologische Kursmarke von 2 US-Dollar. Für die letzte Woche summieren sich die Kursgewinne auf rund 30 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt endlich wieder bei 2 Milliarden US-Dollar.

Derweil konnte Sui (SUI) sogar um rund 45 Prozent in den letzten sieben Tagen steigen. Hier hat SUI schon fast einen Platz in der Top 20 des Kryptomarkts sicher. Mit der Bewertung von 4,4 Milliarden US-Dollar fehlen lediglich rund 10 Prozent, um Litecoin zu flippen und Marktrang 20 zu erreichen.

Während Dogwifhat und Sui explodieren, aber beide bereits mit Milliarden bewertet werden, könnte Pepe Unchained mehr Potenzial haben. Denn PEPU steigt aktuell auf rund 15 Millionen US-Dollar - mit einem innovativen Ansatz und günstiger Bewertung könnte das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv sein.

Pepe Unchained zeigt Stärke: Über 15 Mio. $ für PEPU

Pepe Unchained hat kürzlich massiv Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem es im Vorverkauf über 15 Millionen US-Dollar an Kapital akquirieren konnte. Dabei handelt es sich um ein innovatives Projekt, das ein einzigartiges Layer-2-Ökosystem für Meme-Coins aufbauen möchte. Anders als traditionelle Meme-Coins, die sich oft auf virale Trends und Spekulationen stützen, verfolgt Pepe Unchained einen langfristigen Ansatz mit einem echten Zweck. Das Projekt möchte nämlich den Nutzern eine schnelle, kostengünstige Blockchain-Infrastruktur zur Verfügung stellen, die die Probleme herkömmlicher Ethereum-basierter Meme-Coins überwinden soll.

Im Zentrum von Pepe Unchained steht also die Entwicklung der weltweit ersten Layer-2-Blockchain speziell für Meme-Coins. Diese Technologie zielt darauf ab, die Effizienz und Skalierbarkeit des Tradings von Meme-Coins zu verbessern. Ergänzt wird dieses System durch eine dezentrale Börse (DEX), um PEPU und bekannte Kryptowährungen wie ETH und USDT zu handeln. Ein integrierter Blockchain-Explorer sorgt zusätzlich für Transparenz, indem jede Transaktion öffentlich nachvollziehbar gemacht wird.

Zum Pepe Unchained Presale

Ferner wurde kürzlich die Förderinitiative des Projekts gestartet, die sich an Entwickler richtet. Mit den sogenannten "Pepe Frens with Benefits"-Grants plant Pepe Unchained die Entwicklung innovativer Anwendungen auf ihrer Layer-2-Plattform. Diese Zuschüsse sollen dazu beitragen, eine vielfältige und dynamische Entwicklergemeinschaft zu etablieren, die von dApps über NFT-Projekte bis hin zu DeFi-Tools alles umfasst. Die Ausschreibung für Förderanträge soll offiziell im vierten Quartal starten.

Für Investoren bietet Pepe Unchained nicht nur die Möglichkeit, in den PEPU-Token zu investieren, sondern auch von attraktiven Staking-Optionen zu profitieren. Aktuell können Anleger ihre PEPU-Token staken und damit eine jährliche Rendite von etwa 140 Prozent APY erzielen. Diese Belohnungen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgeschüttet.

Pepe Unchained kombiniert somit die populäre Meme-Kultur mit einer soliden technologischen Grundlage und einer klaren langfristigen Vision, die über die bloße Spekulation hinausgeht und auf ein nachhaltiges Krypto-Ökosystem abzielt. PEPU ist mehr als ein Meme-Coin, sondern der Startschuss für eine eigene Meme-Layer-2.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.