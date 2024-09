Beijing (ots/PRNewswire) -Am Montag wurde in der Stadt Zhangjiagang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu ein nationaler Berufswettbewerb für die Eisen- und Stahlindustrie eröffnet, der darauf abzielt, den neuen Anforderungen der globalen wissenschaftlich-technischen Revolution und des industriellen Wandels gerecht zu werden und eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche zu fördern.An der diesjährigen Veranstaltung, die zum 11. Mal stattfand, nahmen 70 Teams aus 25 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden mit 243 gut ausgebildeten Mechaniker*innen und Techniker*innen aus der Eisen- und Stahlindustrie teil.Die Veranstaltung wird von der China Iron and Steel Association (CISA) und dem Nationalkomitee der chinesischen Gewerkschaft für Maschinen, Metallurgie und Baumaterialien ausgerichtet und von der Shagang-Gruppe, einem privaten Stahlproduzenten, durchgeführt.Während der sechstägigen Veranstaltung messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Berufen sowohl in theoretischen Kenntnissen als auch in praktischen Übungen.Die Veranstaltung umfasst auch eine Konferenz zum Austausch von neuem Wissen, neuen Technologien und neuen Konzepten in der Eisen- und Stahlindustrie, auf der Fachvorträge, Berichte über technologische Innovationen, Anwendungen neuer Technologien und Ausrüstungen usw. gehalten werden.Qualifizierte Fachkräfte sind seit langem die Schlüsselfiguren im komplexen Produktionssystem von Eisen- und Stahlunternehmen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Branche, sagte He Wenbo, geschäftsführender Vorsitzender der CISA, während der Eröffnungszeremonie und wies darauf hin, dass die chinesische Eisen- und Stahlindustrie heute mehr denn je hochqualifizierte Fachkräfte benötigt.Li Ruiyi, ein hochrangiger Beamter des Nationalen Komitees der Chinesischen Gewerkschaft für Maschinen, Metallurgie und Baumaterialien, sagte, dass der Zweck dieser Art von Wettbewerb darin bestehe, das Lernen und die Ausbildung durch den Wettbewerb zu fördern sowie eine Plattform für Kommunikation und Austausch zu bieten, um die technische Unterstützung und die Talentgarantie für die Kultivierung neuer hochwertiger Produktivkräfte zu fördern.Die Veranstaltung bietet den Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie eine wichtige Gelegenheit, die Optimierung der Ausbildungsmechanismen für Talente zu beschleunigen und neue Trends in der Branche aufzugreifen, sagte Shen Bin, Vorsitzender der Shagang Group, und betonte, dass das Unternehmen aktiv zu einer besseren Zukunft für die chinesische Eisen- und Stahlindustrie beitragen möchte.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342273.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2513994/IMAGE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-nationaler-wettbewerb-fur-berufliche-qualifikationen-in-der-eisen--und-stahlindustrie-beginnt-in-ostchina-302257612.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5872255