Neue Möglichkeiten zum Schutz von Daten festigen Position von NetApp als sicherster Speicher der Welt

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute Erweiterungen seines Portfolios an Cyber-Resilienz-Angeboten zur Stärkung der Sicherheit unserer Kunden bekannt. Mit diesen neuen Funktionen festigt NetApp weiterhin seine Position als sicherster Speicher der Welt.

NetApp kündigt die allgemeine Verfügbarkeit seiner NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection mit einer KI-Lösung (ARP/AI) und einer 99-prozentigen Erkennungsgenauigkeit für Ransomware-Bedrohungen an. Kunden können ARP/AI nutzen, um eine ungewöhnliche Arbeitsbelastung zu erkennen und automatisch Snapshots von Daten zum Zeitpunkt des Angriffs zu erstellen. Somit können sie schneller auf Angriffe reagieren und sich schneller und mit der genauesten Sicherheit auf Speicherebene erholen, die möglich ist. Da ARP/AI maschinelles Lernen nutzt, um Bedrohungen zu erkennen, wird NetApp regelmäßig neue Modelle veröffentlichen und Kunden können diese Modelle unterbrechungsfrei unabhängig von ONTAP-Updates aktualisieren, um die neuesten Ransomware-Varianten abzuwehren und die höchsten Datenschutzstandards einzuhalten.

Die Lösung wurde kürzlich von SE Labs, einem unabhängig geführten Testunternehmen getestet und validiert. SE Labs beurteilt Sicherheitsprodukte und -dienste und verlieh ARP/AI für seine starke Leistungsfähigkeit ein AAA-Rating, da es Ransomware mit 99-prozentiger Genauigkeit und ohne Falschmeldungen in einer Simulation realer Betriebsumgebungen erkennt.

NetApp veröffentlicht auch Updates des BlueXP Ransomware-Schutztdienstes für proaktive Datensicherheit und optimierten Schutz und Wiederherstellung. BlueXP ist nun mit Splunk SIEM ausgestattet, um die Reaktion auf Bedrohungen durch Information der Stakeholder im gesamten Sicherheitsbereich einer Organisation zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der BlueXP Ransomware-Schutz nutzt nun KI-gesteuerte Datenklassifizierungsfunktionen, um sicherzustellen, dass die sensibelsten Daten auf höchstem Niveau geschützt werden. BlueXP verfügt auch über neue User and Entity Behavior Analytics (UEBA) Fähigkeiten, um bösartige Aktivitäten durch Benutzerverhalten zusätzlich zu den von ARP/AI bereitgestellten Dateisystemsignalen zu identifizieren.

"NetApp ist bestrebt, die Daten unserer Kunden zu schützen", so Gagan Gulati, Vice President and General Manager, for Data Services bei NetApp. "Daten sind das Lebenselixier eines Unternehmens und müssen vor böswilligen Akteuren sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation geschützt werden. Datenspeichersysteme sind die letzte Verteidigungslinie gegen einen Cybersicherheitsvorfall und NetApp nimmt die Verantwortung wahr, den sichersten Speicher auf dem Planeten bereitzustellen."

"NetApp ist nicht nur der Datenintegrität verpflichtet, sondern auch der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität der Kunden bei der Wiederherstellung von Daten innerhalb weniger Minuten oder sogar Sekunden", so Phil Goodwin, Research Vice President, IDC. "Die Sicherheitsproblematik insbesondere rund um den Ransomware-Schutz hat bei Top-Wirtschaftsführern stetig an Sichtbarkeit gewonnen, was IT-Teams dazu bringt, nach einer Technologie zu suchen, die auf einer ‚Secure-by-Design'-Philosophie beruht. Die Fortschritte, die NetApp bei der Nutzung von KI erzielte, um die Sicherheit innerhalb des Unternehmensspeichers durch seine ARP/AI- und Datenklassifizierungsfunktionen direkt zu verbessern, sind ein Hauptunterscheidungsmerkmal von NetApp."

