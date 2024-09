Beijing (ots/PRNewswire) -Die 7. Shenyang International Open Regatta wurde am Freitag in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet.319 Athleten aus 29 Ruderteams aus dem In- und Ausland werden zu der dreitägigen Veranstaltung auf dem Hunhe-Fluss erwartet, der als eine der schönsten städtischen Stillwasser-Rennstrecken für den Rudersport in China bekannt ist.Teams von renommierten chinesischen Universitäten wie der Peking University und der Xi'an Jiaotong University sowie ausländische Teams aus Ländern wie Thailand und Neuseeland werden in verschiedenen Gruppen antreten, die bei der diesjährigen Regatta in Universitäts-, Elite-, Master- und Jugendgruppen unterteilt sind.Der Hunhe-Fluss mit seinen einzigartigen natürlichen Bedingungen und gut ausgestatteten Anlagen dient auch als Trainingsstützpunkt für die Ruder-Nationalmannschaft. Er entspricht auch den Standards der U-19- und U-23-Asienmeisterschaften 2024, und gewährleistet für die 2.000-Meter-Wettkampfdistanz auf professionellem Niveau einen fairen und professionellen Wettbewerb.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342217.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2514015/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-7-shenyang-international-open-regatta-wird-in-shenyang-eroffnet-302257624.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5872256