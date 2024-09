Der Serverhersteller Super Micro Computer profitiert weiterhin vom anhaltenden KI-Hype und verzeichnet beeindruckendes Wachstum. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um beachtliche 63,76 Prozent auf 6,01 US-Dollar je Aktie. Gleichzeitig konnte der Umsatz von 2,185 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 5,308 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt werden. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Gesamtjahreszahlen wider, mit einem EPS-Anstieg von 79,73 Prozent auf 21,73 US-Dollar und einem Umsatzsprung von 7,12 Milliarden auf 14,943 Milliarden US-Dollar.

Aktiensplit und Zukunftsaussichten

Als Reaktion auf die starke Kursentwicklung kündigte Super Micro einen 1:10-Aktiensplit für den 1. Oktober 2024 an. Dies könnte neue Anleger anlocken und die Liquidität der Aktie erhöhen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung für generative KI hat das Unternehmen sein langfristiges Umsatzziel auf 50 Milliarden US-Dollar jährlich angehoben. Mit energieeffizienten Produkten und kundenspezifischen Lösungen positioniert sich Super Micro als führender Anbieter in der KI-Infrastruktur und strebt an, zum größten IT-Infrastrukturunternehmen aufzusteigen.

