Krypto News: So stark steigen Coins durch Binance-Listungen

Einer der wichtigsten Meilensteine für eine neue Kryptowährung ist die Listung an der führenden zentralen Kryptobörse Binance. Denn auf dieser finden sich die mit Abstand meisten Investoren, welche zudem eines der höchsten Handelsvolumen am Kryptomarkt erzeugen.

Die Binance-Listungen spielen aber auch für Trader eine wichtige Rolle, da diese häufig mit beträchtlichen Kursanstiegen verbunden sind. Neben anderen Kryptobörsen ist dabei insbesondere diese CEX von besonderer Bedeutung.

Daher wollen wir im folgenden Beitrag einmal schauen, wie stark sich Notierungen an Binance auf den Kursverlauf der Kryptowährungen ausgewirkt haben. Ebenso erfahren Sie, welcher Coin möglicherweise als Nächster an der führenden Kryptobörse gelistet wird.

Denn Crypto All-Stars profitiert von der Aufmerksamkeit um einen der gefragtesten drei Kryptosektoren in diesem Jahr und konnte mit seinem Vorverkauf schnell die Marke von 1,5 Mio. USD überschreiten, während er seine Viralität steigert.

Mit seiner Hilfe und der neuartigen MemeVaul-Technologie sollen die Investoren besser vor Kursverlusten bewahrt werden und gleichzeitig höhere Gewinne erzielen können. Daher haben auch Wale in Crypto All-Stars investiert.

Schließlich sind über das Loyalitätsprogramm mit dem eigenen $STARS-Coin bis zu dreimal höhere Gewinne möglich. Nur noch für weniger als 16 Stunden können Interessierte die Token für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0014593 USD erwerben.

Angesicht der hohen Kursanstiege der Memecoins über die letzten Tage und der Ankündigung des viel beachteten Krypto-Experten Arthur Hayes, dass nun die Memecoin-Saison wieder begonnen hat, könnte Crypto All-Stars mit seinem einzigartigen Wertversprechen einer der großen Profiteure werden.

Was bewirkt eine Binance-Listung?

Notierungen an der größten CEX sorgen am Kryptomarkt immer für großes Aufsehen. Ein solches Beispiel war zuletzt die Listung von $NEIRO, welcher von einigen sogar als ein wichtiger Katalysator für das Wiederaufleben des Memecoin-Sektors betrachtet wird.

Nach der Notierung an Binance konnte $NEIRO seine Marktkapitalisierung von 15 Mio. USD auf zunächst 150 Mio. USD und am Montag sogar auf 500 Mio. USD treiben. Somit hat der Memecoin innerhalb kürzester Zeit einen Anstieg von mehr als 3.233 % verzeichnet.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen. Denn historisch betrachtet hat dieses Ereignis für eine positive Kursentwicklung bei vielen der entsprechenden Kryptowährungen gesorgt. Dies verdeutlicht auch die unten stehende Grafik:

Kursverläufe verschiedener Coins nach einer Binance-Listung | Quelle: Medium - Coinmonk

Wie sich an dem Chart erkennen lässt, hatten die Binance-Listungen in der Regel einen förderlichen Effekt auf die Kryptowährungen, auch wenn es wenige Ausnahmen mit Kursverlusten gibt. Zumindest die ersten ein bis drei Tage waren jedoch positiv.

Zu dem als Binance-Effekt bekannten Mechanismus könnte nun ein neuer hinzukommen, welcher als MemeVault-Effekt bezeichnet werden kann. Denn mithilfe seiner innovativen Technologie hat Crypto All-Stars einen ähnlich positiven Einfluss auf die auf ihm bereitgestellten Memecoins.

Schließlich handelt es sich um ein Multi-Chain-Staking-Protokoll, welches den Tokeninhabern passive Einkommen ermöglicht. Somit werden wiederum Anreize geschaffen, welche das langfristige Halten der Memecoins fördern.

Bemerkenswert ist, dass es sich dabei um die erste Memetoken-Staking-Plattform handelt. Somit kann sich Crypto All-Stars erfolgreich von seinen Wettbewerbern abgrenzen, wie von dem kürzlich von den Kryptodaten-Experten von Nansen übernommen Staking-Portal. Zudem verleiht dies auch dem nativen $STARS-Coin ein größeres Potenzial.

Crypto All-Stars akzeptiert bereits jetzt eine Reihe der bekanntesten Memecoins. Dies sind Dogecoin, Shiba Inu, PepeCoin, Milady Meme Coin, Turbo, Floki und einige mehr. Zudem wurde von dem Team auf das Skalierungspotenzial verwiesen, da es noch viele weitere Renditeoptionen am Kryptomarkt gibt.

Somit hat es die Beliebtheit der Memetoken erkannt und eine innovative Lösung für sie entwickelt. Kaum ein Investor verschenkt gerne eine zusätzliche Rendite eines von Blockchain-Sicherheitsexperten überprüften Projektes, zumal diese noch bei 944 % pro Jahr liegt.

Mithilfe von $STARS-Coins können Sie die Rendite verdreifachen

Ein Kernelement der Staking-Plattform von Crypto All-Stars stellt der native $STARS-Coin dar. Seinen Nutzen erhält er durch die Rolle, welche er bei dem Loyalitätsprogramm der Plattform spielt. Mit diesem lassen sich wiederum Rendite-Multiplikatoren freischalten.

Somit können mit höheren $STARS-Beständen attraktivere Renditen erzielt werden, welche bis zum Dreifachen gehen. Deshalb hat der Presale vermutlich auch ein so großes Interesse bei den Investoren hervorgerufen.

Aber auch auf den neuen MemeVault-Effekt werden es diese abgesehen haben, da dieser ihre Lieblings-Memecoins unterstützt. Die dabei erzielten passiven Einkommen werden in dem eigenen $STARS-Coin vergütet, sodass Anleger auf diese Weise ebenfalls ihr Investment diversifizieren.

Das große Interesse der Investoren ist aber auch auf die zu Beginn noch hohe Staking-Rendite von Crypto All-Stars zurückzuführen. Denn diese ist mit 944 % deutlich höher als die von vielen anderen Kryptowährungen. Darüber hinaus übertrifft sie sogar einige Kursentwicklungen der führenden Coins.

Die attraktive Staking-Rendite wollten sich viele nicht entgehen lassen und so wurden bisher schon mehr als 780 Mio. $STARS-Coins in den Staking-Pool eingezahlt. Dabei erhalten alle Staker mit der Fertigstellung jedes neuen ETH-Blocks 2.801,44 $STARS vergütet.

Frühe Investoren können sich nun noch einfach eine große Menge der Coins sichern und somit später deutlich höhere Renditen erzielen, welche noch zu den Gewinnen durch Kursanstiege hinzukommen. Diesen großen Nutzen haben immer mehr Investoren und Analysten erkannt, die sich auf den Presale stürzen.

Zu ihnen zählt beispielsweise Clinix Crypto, der davon ausgeht, dass der $STARS-Coin ein großes Steigerungspotenzial besitzt.

Was passiert mit Crypto All-Stars bei einer Binance-Listung?

Crypto All-Stars soll seine solide Wirtschaftsbasis durch sein Geschäftsmodell bilden. Denn der eigene Coin wurde dafür erstellt, um über das Loyalitätsprogramm höhere Staking-Belohnungen freizuschalten sowie deshalb gehalten und gestakt zu werden. Dabei ist er für die Steigerung der Rendite unerlässlich.

Wie bei vielen anderen Kryptowährungen zuvor beobachtet wurde, dürfte sich auch bei Crypto All-Stars eine Binance-Listung positiv auf den Kursverlauf des $STARS-Coin auswirken. Schließlich können viele Anleger somit leichter investieren, was den Token mithilfe der zusätzlichen Liquidität wie $NEIRO auf neue Rekordhöhen treiben kann.

Noch können Investoren mit dem Presale dieser Entwicklung einen Schritt voraus sein und sogar von dem Vorverkaufsangebot profitieren. Dieses ist über die offizielle Website von Crypto All-Stars verfügbar. Akzeptiert werden dabei die Kryptowährungen ETH, USDT, BNB, die Memecoins FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE sowie Fiatwährungen mit Bankkarten.

Das Team von Crypto All-Stars hat sicherheitshalber die Smart Contracts des Projektes von Coinsult und SolidProof überprüfen lassen. Dies unterstreicht die Seriosität und kann durch das größere Vertrauen auch den Erfolg erleichtern.

Wichtige Nachrichten und Ankündigungen über Crypto All-Stars erfahren Sie über den entsprechenden Telegram-Kanal und das X-Profil. Ebenso finden sich weitere Details wie das Whitepaper auf der Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.