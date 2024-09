Data Dynamics, führendes Unternehmen im Bereich Enterprise-Datenverwaltungslösungen, hat heute Zubin vorgestellt, eine innovative KI-gestützte Self-Service-Datenverwaltungssoftware. Zubin wird neu definieren, wie Unternehmen Risikomanagement, Datenschutz, Datenhoheit, Optimierung und Nachhaltigkeit in ihren Datenökosystemen angehen. Zubin wird zu einem wichtigen Zeitpunkt eingeführt, in dem der Schwerpunkt weltweit auf Datenhoheit, ethischer KI und Datenschutz liegt. Zubin setzt auf die Kernprinzipien digitales Vertrauen und Datendemokratie und führt Unternehmen selbstbewusst und geordnet durch das Zeitalter der KI. Durch einen einheitlichen und nahtlosen Prozess fördert Zubin Verantwortlichkeit und Kohärenz im ganzen Unternehmen und legt damit die Grundlage für eine umfassendere Vision: die Durchsetzung der Datenrechte der Bürger.

Zubin ist Wegbereiter für die branchenweit erste integrierte Datendemokratie anhand eines Do-it-Yourself-Self-Service-Frameworks, das Eigentum, Kontrolle und Aktionen im Hinblick auf Daten direkt in die Hände der Daten- und Anwendungseigentümer legt. Mit diesem Ansatz werden Transparenz, Verantwortlichkeit und verantwortungsvolle Verwaltung in den Mittelpunkt der Datenverwaltung von Unternehmen gestellt. Während sich Unternehmen mit dem wachsenden Einfluss der KI befassen, die voraussichtlich bis 2030 einen Beitrag von 15,7 Billionen USD zur Weltwirtschaft leisten wird, wird die Landschaft durch den Ruf nach Datenschutz umgestaltet, was sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Unternehmen sehen sich der strategischen Herausforderung gegenüber, Kundenerwartungen, regulatorische Verpflichtungen und Innovationsbedarf miteinander zu vereinbaren. Diese Herausforderung wird dadurch verstärkt, dass 80 der Unternehmensdaten unstrukturiert und nicht verwaltet sind, was die Datengenauigkeit zu einer monumentalen Aufgabe für die KI-Modellierung macht. Das gilt umso mehr, da Large Language Models auf unstrukturierte Daten angewiesen sind.

Zubin ermöglicht es Unternehmen, die Daten-Governance zu zentralisieren und die Datenkontrolle zu dezentralisieren, sodass die zentrale IT individuelle Datenrichtlinien festlegen und gleichzeitig Beteiligten auf allen Ebene gerecht werden kann. Zubin ermöglicht allen Benutzern, von der C-Suite bis zu den Dateneignern, die Ermittlung, Definition, Reaktion, Transformation und Prüfung im Hinblick auf Daten über eine intuitive, codearme Self-Service-Oberfläche. Die Software bringt Konsistenz und Standardisierung für das ganze Unternehmen, bietet detaillierte Insights, empfiehlt Workflows, automatisiert Aktionen und sorgt anhand von rollenbasierter Zugriffskontrolle für Sicherheit und Governance.

"In einer Welt, die ganz im Zeichen von KI-Anwendungsfällen und -Implementierung steht, sind Transparenz und Datenverwaltung wesentlich, um digitales Vertrauen zwischen Unternehmen und ihren Kunden aufzubauen", sagte Piyush Mehta, CEO von Data Dynamics. "Bei Data Dynamics behandeln wir Daten so respektvoll wie möglich, damit jedes Byte verantwortungsvoll verwaltet wird und das Dateneigentum wieder bei den Erstellern liegt. Zubin verkörpert diese Philosophie, es fördert eine Kultur der Verantwortlichkeit und legt die Datenverwaltung direkt in die Hände der Benutzer. Mit Zubin haben wir etwas wirklich Besonderes geschaffen eine Zukunft, in der Transparenz Vertrauen befördert, Vertrauen zu Zustimmung führt, Zustimmung Empowerment bewirkt und Empowerment für alle einen Mehrwert schafft. Das ist unsere gemeinsame Vision, eine Vision, für deren Umsetzung mit unseren Kunden und Partnern wir uns engagiert einsetzen."

"KI-gestützte Unternehmen müssen die Sicherheit und den Schutz ihrer Daten sicherstellen, um Vertrauen bei ihren Kunden und Partnern zu wecken und Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen. Dazu muss überdacht werden, wie Daten genutzt und verwaltet werden", sagte Jennifer Glenn, Research Director, IDC. "Unternehmen, die eine zentralisierte Daten-Governance mit dezentralisierten Maßnahmen umsetzen, sind eher in der Lage, Nutzen aus ihren Daten zu schöpfen, indem sichergestellt wird, dass sie bei Bedarf den richtigen Benutzern und Geräten zur Verfügung stehen, wann immer diese sie benötigen."

Zubin ist aufgrund von sechs wichtigen Funktionen unverzichtbar für die moderne Datenverwaltung: Datenschutz in KI, Risiko- und Zugriffsmanagement, Datenhoheit, Empowerment von Dateneignern, rollenbasierte Ansichten Ihrer Daten und Datenverwaltung in einer Hybrid Cloud. Diese Funktionen transformieren gemeinsam, wie Unternehmen mit ihren Daten umgehen, und sorgen dafür, dass sie sicher, konform und im Hinblick auf die verschiedenen Anforderungen des digitalen Zeitalters optimiert sind.

Bytes to Rights. Own it. Trust it.

Über Data Dynamics

Data Dynamics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Enterprise-Datenverwaltung, steht an der Spitze der branchenweiten Umstellung auf digitales Vertrauen und Datendemokratie. Das Unternehmen, dem mehr als 300 Unternehmen vertrauen, darunter 25 der Fortune 20, ist für sein Engagement für ein transparentes, einheitliches und befähigtes Datenökosystem bekannt. Ob in den Bereichen Risiko, Schutz, Hoheit, Optimierung oder Nachhaltigkeit von Daten, das Unternehmen begründet eine neue Ära, in der Eigentum, Kontrolle und Umsetzbarkeit von Daten bei den Dateneignern liegen. Folgen Sie uns auf LinkedIn

