Solana hat offenbar 10x mehr aktive Wallets als Ethereum! Aber kann das wirklich sein?

Solana ist mit 69 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung die 5. größte Kryptowährung. Doch noch weit bedeutender als Solana selbst ist das Ökosystem, das sich um den Coin gebildet hat. Die effiziente und zugleich kostengünstige Blockchain von Solana wird nämlich auch von vielen Token wie $WIF, $BONK und vielen anderen genutzt.

Der große Konkurrent in dieser Hinsicht ist die Ethereum-Blockchain mit ihren zahlreichen Abkömmlingen, den Layer-2-Lösungen. Aktuelle Daten zeigen, dass es dennoch mittlerweile an einzelnen Tagen 10x so viele aktive Solana-Wallets gibt wie Ethereum-Wallets. Aber es gibt auch große Zweifel an genau diesen Daten.

(Solana ist mit über 69 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung die 5. größte Kryptowährung - Quelle: coinmarketcap.com)

Sind Bots der Grund für die vielen Wallets?

Verschiedene Quellen, die über die hohen Aktivitäten auf der Solana-Blockchain und den Wallets berichten, gehen davon aus, dass mit den Daten etwas nicht stimmt. Ethereum ist etwa 4-mal so hoch bewertet wie Solana. Dennoch zeigen Blicke auf On-Chain-Daten, die von jedem jederzeit eingesehen werden können, dass mit Solana oft größere Summen unter höherer Aktivität bewegt werden. Da könnte man fast glauben, dass Solana massiv unterbewertet wäre, aber das ist nicht so. Stattdessen liegt die Vermutung nahe, dass der Grund für die vielen Solana-Wallets technischer Natur ist.

BREAKING: SOLANA HAS 10x MORE DAILY ACTIVE USERS THAN ETHEREUM pic.twitter.com/TTFfKJJEOM - SolanaNews.sol (@solananew) September 23, 2024

Da die Ethereum-Blockchain schon deutlich länger besteht als die von Solana, lassen die Daten die Vermutung aufkommen, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und wie man in der Medizin so schön sagt: Die einfachste Erklärung ist meistens die richtige und die lautet in diesem Fall: Bots! Die Ethereum-Blockchain hat also keineswegs ausgedient. Allerdings gibt es schon einige Blockchains, die die Ethereum-Blockchain verbessern und praktisch ein Upgrade bilden. Diese nennen sich Layer-2-Lösungen, da sie eine zweite Schicht zur Ethereum Main Chain bilden, die Transaktionen verarbeitet, und die neueste und effizienteste stammt von Pepe Unchained ($PEPU).

Die Stärken der Layer 2 von $PEPU

Obwohl die Ethereum-Blockchain, wie vorhin erwähnt, keineswegs ausgedient hat, muss man dennoch zugeben, dass Transaktionen oft recht teuer sind und langsam abgewickelt werden. Dafür ist die Ethereum-Chain aber unglaublich stabil und sicher. Die Blockchain von $PEPU, die als Layer-2 aufgelegt wurde, vereint diese Stärken. Die Stabilität der Ether-Chain verbunden mit deutlich schnelleren und günstigeren Transaktionen. Das gibt $PEPU unglaubliche Vorteile und hat dazu geführt, dass der Coin schon jetzt eine Vorverkaufssumme von über 15 Mio. US-Dollar erreicht. Eine unglaubliche Nachfrage bereits im ICO!

($PEPU erzielt schon im ICO mehr als 15 Mio. US-Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Die Blockchain von $PEPU ist so effizient, dass schon andere Entwickler planen, eigene Coins auf dieser zu launchen. Das Team hinter Pepe Unchained hat auch bereits einen Gründerfonds ins Leben gerufen, damit Entwickler ihre Projekte auf der PEPU-Chain launchen. Damit würde $PEPU ein eigenes Ökosystem begründen, was wohl mit einer rasanten Kursentwicklung und hohen Gewinnen für frühe Investoren einherging. Anleger, die diese Chance nicht verpassen wollen, sollten aber schnell handeln. Denn in wenigen Stunden erhöht sich der Preis für die Token und wahrscheinlich wird er nie wieder so tief stehen wie jetzt. Außerdem können Anleger, die vorher kaufen, gleich einen ersten Buchgewinn mitnehmen.

