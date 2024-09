epiplex.ai (früher bekannt als Epiance Software), ein führender Anbieter von KI-gestützter Process Discovery- und Intelligence-Plattform, freut sich, die Ernennung von Herrn Raghunath Subramanian zum neuen Global President und Chief Executive Officer (CEO) bekannt zu geben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917423312/de/

Raghunath Subramanian, CEO of epiplex.ai, driving AI-based enterprise solutions (Photo: Business Wire)

In seiner Rolle als Global President und CEO wird Herr Raghu die strategische Vision des Unternehmens vorantreiben, das Umsatzwachstum auf den globalen Märkten zu beschleunigen, epiplex.ai als führende globale Marke zu etablieren, die Führungsebene zu stärken, innovative KI-gestützte Geschäftslösungen voranzutreiben und außergewöhnliche Kundenerfolge zu erzielen.

"Herr Subramanian bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Nischenangeboten in der Industrie und in der Skalierung globaler Unternehmen mit, mit einer einzigartigen Mischung aus technologischem Fachwissen und tiefem Geschäftssinn. Seine Führungsqualitäten sind ein entscheidender Moment für epiplex.ai, da das Unternehmen in eine ehrgeizige Wachstumsphase eintritt und sich als globaler Marktführer im Bereich KI-gestützte Prozessintelligenz und Automatisierung positioniert", sagte Rashmi Gründerin und Executive Chairperson von epiplex.ai.

Vor seinem Eintritt bei epiplex.ai spielte Herr Subramanian eine Gründungsrolle bei UiPath, einem weltweit führenden Unternehmen für intelligente Automatisierungstechnologien, wo er als CEO für Indien und später als Vorsitzender tätig war. Er ist außerdem ein aktiver Investor und Vorstandsmitglied in mehreren Start-ups, die sich auf bahnbrechende KI-gesteuerte Lösungen für Unternehmen, grüne Energie, soziale Medien, E-Mobilität und Unterhaltung konzentrieren.

"Die Position als CEO von epiplex.ai ist eine spannende Gelegenheit, auf der starken Tradition von über zwei Jahrzehnten Innovation aufzubauen und mehr als 1.000 Kunden weltweit zu betreuen", sagte Herr Subramanian. "Wir treten in eine dynamische Wachstumsphase ein, und ich freue mich darauf, zur Weiterentwicklung von KI-gesteuerten Technologien der neuen Generation beizutragen, die die nächste Welle der digitalen Transformation für Unternehmen weltweit einleiten werden. Meine Erfahrung bei @ actyv.ai hat den Weg für starke Synergien mit epiplex.ai geebnet und es uns ermöglicht, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Gemeinsam sind wir bereit, die Zukunft der Unternehmens-KI und der Hyperautomatisierung neu zu definieren. Ich freue mich darauf, das Wachstum voranzutreiben und auf den globalen Märkten einen außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen!"

Rashmi Aiyappa, Gründerin und Executive Chairperson, und Ravi Ramamurthy, Vice Chairman und Chief Innovation Officer bei epiplex.ai, teilten ihr unerschütterliches Vertrauen in die Fähigkeit von Herrn Subramanian, das Unternehmen zu neuen Höhen zu führen. "Raghus Expertise in der Skalierung von Unternehmen, seine außergewöhnlichen menschlichen Führungsqualitäten, sein scharfer Geschäftssinn und seine nachgewiesene Fähigkeit, Wachstumsstrategien umzusetzen, werden entscheidend dazu beitragen, epiplex.ai seinen ehrgeizigen Zielen näher zu bringen", so die beiden.

Über epiplex.ai:

epiplex.ai (ehemals Epiance Software) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Prozesserkennungs- und Informationsplattformen. Die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, Geschäftsprozesse zu optimieren und die digitale Transformation zu erreichen. Mit Fachwissen in den Bereichen Prozessaufnahme, Aufgabenanalyse, Automatisierung und digitale Einführung in über 45 Branchen wurde epiplex.ai im Digital Interaction Intelligence Products PEAK Matrix ®? Assessment 2024 der Everest Group als wichtiger Mitbewerber anerkannt. epiplex.ai arbeitet mit Organisationen weltweit zusammen, um Wachstum und Erfolg zu fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917423312/de/

Contacts:

Vivek Patial

Head of Marketing and Business Development

+919717445111

Vivek.patial@epiplex.ai