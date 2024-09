London (ots/PRNewswire) -Das Tool wird Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, verantwortungsvolle und ethische Ansätze für KI einzuführen und zu überwachen, während die Branche ein geschätztes Potenzial von 680 Milliarden US-Dollar erreichtDie GSMA stellt heute die erste branchenweite Responsible AI (RAI) Maturity Roadmap (https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/responsible-ai/)vor, um Telekommunikationsbetreibern alle erforderlichen Tools und Orientierungshilfen an die Hand zu geben, um ihren verantwortungsvollen Einsatz der Technologie zu testen und zu bewerten.Laut Schätzungen von McKinsey beläuft sich das Gesamtpotenzial, das durch den erweiterten Einsatz von KI im Telekommunikationssektor geschaffen wird, in den nächsten 15 bis 20 Jahren auf 680 Milliarden US-Dollar. Die GSMA vereint die Branche im ethischen und verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie. Es ist das erste Mal, dass sich eine ganze Branche zu einem gemeinsamen Ansatz im Umgang mit KI verpflichtet hat.Die Roadmap, die auf der Grundlage von Erkenntnissen von McKinsey und einer Gruppe von Betreibern entwickelt wurde, ermöglicht Telekommunikationsunternehmen, ihren derzeitigen Reifegrad bei der verantwortungsvollen Nutzung von KI mit ihren Zielen zu vergleichen. Zudem werden klare Leitlinien und Messinstrumente zur Verfügung gestellt, die dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen.Die Entwicklung des Programms folgt den bewährten Verpflichtungen vieler Mobilfunknetzbetreiber, die sicherstellen, dass die Erforschung und Integration von KI in ihre Arbeit auf ethische und verantwortungsvolle Weise erfolgt.Nach einer umfassenden Konsultation der Branche hat die GSMA-Roadmap diese Ansätze mit den bestehenden globalen Vorschriften, Empfehlungen und Standards internationaler Organisationen wie der OECD und der UNESCO kombiniert.Diese Initiative wurde von Axiata, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Telstra unterstützt. Neunzehn Mobilfunknetzbetreiber haben sich bereits dazu verpflichtet, die Roadmap dafür zu nutzen, um ihren verantwortungsvollen Einsatz von KI zu überwachen, zu erhalten und weiter zu verbessern.Die GSMA-Roadmap schafft mehr Klarheit und etabliert einen gemeinsamen Ansatz für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Zudem verschafft sie den Mobilfunkbetreibern das nötige Vertrauen, um sich voll und ganz für die Einführung von KI zu engagieren und so den Wert der Technologie schneller zu erschließen.Mats Granryd, Generaldirektor der GSMA, kommentiert: "Das transformative Potenzial der KI ist seit langem offensichtlich, ihre Integration in unsere Arbeit und unseren Alltag muss jedoch auf verantwortungsvolle und transparente Weise erfolgen, damit sie wirklich effektiv und nachhaltig sein kann.Die verantwortungsvolle KI-Anwendung ist der richtige Weg, um die vielen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, zu erkunden und zu erschließen. Die Telekommunikationsbranche ist stolz darauf, dass sie sich als erste Branche zu diesem Ansatz verpflichtet hat. Wir hoffen, dass andere unserem Beispiel folgen werden."Weitere Informationen finden Sie hier. (https://www.gsma.com/newsroom/all-documents/gsma-launches-maturity-roadmap-as-telecoms-industry-leads-the-way-in-the-deployment-of-responsible-ai/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/4913972/GSMA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gsma-stellt-reifegrad-roadmap-vor-telekommunikationsbranche-ist-vorreiter-bei-der-einfuhrung-von-verantwortungsvoller-ki-302257779.htmlPressekontakt:pressoffice@gsma.comOriginal-Content von: GSMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72603/5872275