Einführung neuer Funktionen auf der AEM Elements-Plattform zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit bei der Zusammenarbeit bei Umweltrisiken

AEM, die unverzichtbare Quelle für Umwelterkenntnisse, kündigte heute auf der Meteorological Technology World Expo 2024 in Wien, Österreich, die Einführung seiner bahnbrechenden Multi-Source-Gefahrenerkennungstechnologie an. Diese Innovationsfähigkeit ist ein Eckpfeiler des Engagements von AEM für eine kollaborative Widerstandsfähigkeit, die Organisationen in die Lage versetzt, effektiver zusammenzuarbeiten, um eskalierende Umweltrisiken zu mindern.

Die Mehrfachquellen-Gefahrenerkennung ist jetzt in die AEM Elements 360-Anwendung integriert und verbessert die Identifizierung und Reaktion auf verschiedene Umweltbedrohungen erheblich. Durch die Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen bietet die Technologie eine unübertroffene Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Erkennung potenzieller Gefahren in geografisch verbundenen Gebieten.

Die erste Anwendung dieser Fähigkeit, die Multi-Source Ignition Detection, zentralisiert und analysiert Daten zum Waldbrandrisiko aus einer Vielzahl fortschrittlicher Technologien, darunter visuelle KI-Raucherkennung, Blitzortungsnetze, Satellitenüberwachung von Brandherden, Luftqualitätssensoren und Feuerwettervorhersagen. Diese Datenströme werden in Echtzeit miteinander abgeglichen, um Brandausbrüche schnell zu bestätigen und Fehlalarme und Verzögerungen zu reduzieren, die durch die Erkennung aus einer einzigen Quelle verursacht werden.

"Wir freuen uns, zu zeigen, wie unsere Mehrfachquellen-Gefahrenerkennung das Umweltrisikomanagement neu gestaltet und das Konzept der kollaborativen Resilienz vorantreibt", sagte Mark Miller, Chief Commercial Officer bei AEM. "Diese Innovation ermöglicht es Organisationen, wichtige Erkenntnisse auszutauschen und Maßnahmen über traditionelle Grenzen hinweg effektiver zu koordinieren, um die zunehmenden Auswirkungen von Umweltgefahren zu mildern."

Die kollaborative Resilienz ermöglicht es geografisch verbundenen Organisationen, wichtige Erkenntnisse über die Umwelt auszutauschen, was eine bessere Vorbereitung und koordinierte Reaktionen in verschiedenen Regionen fördert. Die Mehrfachquellen-Gefahrenerkennungsfunktion in AEM Elements 360 ist ein entscheidender Faktor für diesen Ansatz, da sie es Partnern ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen und Zuständigkeitsbereichen zusammenzuführen und zu analysieren.

Zusätzlich zur Mehrfachquellen-Gefahrenerkennung präsentiert AEM mehrere wichtige Innovationen innerhalb der AEM Elements-Plattform:

Wildfire Data-as-a-Service: Liefert dynamische, hochauflösende Daten zu Waldbrand-Brennstoffen und verbessert so die Vorhersage von Bränden und die Modellierung des Brandverhaltens. Durch den Einsatz fortschrittlicher Fernerkundungs- und KI-Technologie liefert dieser Dienst genaue, aktuelle Daten, die sich nahtlos in bestehende Systeme zur Brandverhaltensanalyse integrieren lassen. Vflo®-Hochwasservorhersagemodell: Ein physikbasiertes verteiltes hydrologisches Modell, das hochauflösende Echtzeit-Hochwasservorhersagen liefert. Durch die Simulation des ober- und unterirdischen Abflusses wird die Genauigkeit von Hochwasserrisikovorhersagen verbessert und effektivere Vorbereitungs- und Reaktionsstrategien unterstützt. F7 Data Logger: Ein robuster, leistungsstarker Datenlogger, der für das Management von Waldbrandrisiken in abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Der F7 wurde für extreme Bedingungen entwickelt und vereint Langlebigkeit, geringen Stromverbrauch und Aufladung per Solarenergie mit Satellitenkommunikation für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen. Ser[LOG]: Die nächste Generation des Flaggschiffs unserer Marke Lambrecht unter den meteorologischen Datenloggern, jetzt mit 70 weniger Stromverbrauch und WMO-konformer Windmessung und Böenberechnung. Blitzortung: Verbessert mit einem aktualisierten Blitzsensor, der die Erkennungseffizienz und -zuverlässigkeit verbessert, einem neuen Total Lightning System für den Betrieb privater Blitznetzwerke und einer verbesserten Klassifizierungsgenauigkeit von über 95 für das Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN).

Besucher der Meteorological Technology World Expo 2024 sind eingeladen, AEM am Stand 5000 zu besuchen, um Live-Demonstrationen dieser Innovationen zu erleben.

Über AEM

AEM bringt weltweit führende Technologien zusammen, um Gemeinden und Organisationen zu befähigen, angesichts zunehmender Umweltrisiken zu überleben und zu gedeihen. Durch den Einsatz intelligenter Sensornetzwerke, den Betrieb einer sicheren und skalierbaren Datenverwaltungsinfrastruktur und die Bereitstellung hochwertiger Analysen über eine Reihe von Endbenutzeranwendungen dient AEM als wesentliche Quelle für umweltbezogene Erkenntnisse. Diese Technologien ermöglichen positive Ergebnisse, tragen zur Verringerung der Umweltbelastung bei und schaffen eine sicherere Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://aem.eco/.

