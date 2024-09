Die Aktie von Heidelberg Materials verzeichnete in den letzten Handelstagen leichte Schwankungen an der Börse. Während der XETRA-Sitzung bewegte sich der Kurs zwischen 97,20 EUR und 99,12 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität bleibt das Unternehmen für Anleger interessant. Das 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde, zeigt das Potenzial der Aktie. Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 116,88 EUR.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,25 EUR je Aktie, verglichen mit 3,00 EUR im Vorjahr. Dies unterstreicht die positive Einschätzung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens. Darüber hinaus wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 11,22 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die zukünftige Performance von Heidelberg Materials weiter stärkt.

Anzeige

Die neusten Heidelberg Materials -Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Heidelberg Materials -Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...