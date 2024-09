Diese Auszeichnung baut auf jahrzehntelanger KI-Expertise auf und unterstreicht ihre Rolle bei der Unterstützung von Marken, tiefere und bedeutungsvollere Kundenbeziehungen aufzubauen

Foundever, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience (CX), gab heute bekannt, dass es von Frost Sullivan als europäisches Unternehmen des Jahres 2024 im Bereich Customer Experience Management ausgezeichnet wurde. Diese renommierte Auszeichnung unterstreicht den innovativen Ansatz des Unternehmens bei der Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung in seine CX-Abläufe und festigt seine Position als Technologievorreiter.

Die Auszeichnung des Unternehmens würdigt die visionäre Innovation, die Marktführerschaft und das Engagement von Foundever bei der Bereitstellung eines hervorragenden Kundenerlebnisses. Als Gründe für die führende Position von Foundever in der KI- und GenAI-Revolution wurden insbesondere das robuste und nahtlose Service-Delivery-Framework, die ausgewogenen Einnahmen in verschiedenen Sektoren, das vielfältige Kundenportfolio und die umfassende BPO-Erfahrung von Foundever genannt.

Diese Anerkennung unterstreicht die KI-gestützte Exzellenz des Unternehmens im CX-Management durch ausgeklügelte Chatbots und Automatisierungstools, die die Interaktionen verbessern und es den Mitarbeitern ermöglichen, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren. Foundever war dafür bekannt, den Erfolg seiner Kunden sicherzustellen, indem es KI-Lösungen an unterschiedliche Bedürfnisse anpasste und sie in eine starke Kultur der Mitarbeitererfahrung integrierte. Diese Anerkennung folgt auf kontinuierliche Investitionen in die KI-Technologie, die zu transformativen Ergebnissen für Kunden auf der ganzen Welt geführt haben.

"Diese Auszeichnung von Frost Sullivan unterstreicht die jahrzehntelange Entwicklung und Umsetzung von KI, die unseren Ansatz bei Foundever geprägt hat", sagte Guillaume Laporte, Chief AI Officer von Foundever. "Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Technologie weiterzuentwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie die Menschen stärkt, die im Mittelpunkt der Kundenerfahrungen stehen, die wir im Auftrag unserer Kunden bieten."

Die KI-Strategie des Unternehmens ist seit über einem Jahrzehnt tief in seinen Betriebsabläufen verankert, also schon lange vor dem jüngsten Anstieg des Interesses an generativer KI. Foundever verwendet hochentwickelte KI-Chatbots und Automatisierungstools, um die Kundeninteraktion zu verbessern, schnelle und präzise Antworten zu liefern und gleichzeitig menschliche Mitarbeiter für komplexere und individuellere Aufgaben verfügbar zu machen. Diese Kombination aus KI und menschlicher Expertise gewährleistet einen gleichbleibend hochwertigen Service und verbessert die Kundenzufriedenheit und die Markentreue erheblich.

Mit der Unterstützung eines starken Forschungs- und Entwicklungsteams aus über 900 Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Technologen treibt Foundever skalierbare KI-Innovationen in 45 Ländern voran.

Die Auszeichnung von Foundever durch Frost Sullivan folgt auf eine Reihe von Auszeichnungen, darunter der 2022 Latin American Competitive Strategy Leader Award und der 2022 Global Company of the Year Award in der Branche für das Engagement von Mitarbeitern im Bereich des Customer-Experience-Outsourcings. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Foundever wider, die CX-Branche durch kontinuierliche Innovation und Exzellenz voranzubringen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier. Weitere Informationen über Foundever finden Sie unter www.foundever.com.

Über Foundever

Foundever ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kundenerfahrung (CX). Mit 150.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt sind wir das Team hinter den besten Erlebnissen für mehr als +800 der weltweit bedeutendsten und digital führenden Marken. Unsere innovativen CX-Lösungen, Technologien und Fachkenntnisse sind darauf ausgerichtet, die betrieblichen Anforderungen unserer Kunden zu unterstützen und den Kunden in den entscheidenden Momenten ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Foundever unterstützt täglich mehr als 9 Millionen Kundengespräche in über 60 Sprachen in 45 Ländern und kombiniert globale Stärke und Größe mit dem agilen, unternehmerischen Ansatz unserer gründergeführten Kultur, die es Unternehmen aller Größen und Branchen ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern. Sitel Group und SYKES sind jetzt Foundever.

Lernen Sie uns auf www.foundever.com kennen und treten Sie mit uns auf Facebook, LinkedIn und X in Kontakt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240924956869/de/

Contacts:

Rebecca Sanders

media@foundever.com