HTEC, eine global tätige Engineering-Servicegesellschaft für digitale End-to-End-Lösungen, gibt erfreut ihre Partnerschaft mit Jopari Solutions bekannt, einem Marktführer im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie. Dank einem stabilen Portfolio von innovativen Angeboten unterstützt Jopari Versicherungsträger für Gruppenkranken-, Eigentums- und Unfallversicherungen, die medizinischen Ansprüche, Dokumente und den Zahlungsprozess effizient zu verwalten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Jopari die umfassenden Engineering-Kenntnisse und die Expertise in den Bereichen Health Tech, Finanzen und Versicherungen von HTEC nutzen, um seine Fähigkeiten zu erweitern und um eine interne Testplattform zu entwickeln. Dank der Unterstützung von HTEC werden die Lösungen von Jopari weiterhin höchsten Ansprüchen im Hinblick auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance gerecht werden.

Angesichts des hochgradig regulierten und dynamischen Datenaustauschs von medizinischen elektronischen Daten (EDI) verbessern wir ständig unsere Lösungen, um unseren Kunden Mehrwert zu bieten. HTEC verfügt über das technische Fachwissen und Verständnis für unsere Branche, damit wir weiterhin den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden können und die Trends im Markt nicht verpassen. " Christian Renninger, SVP of Engineering bei Jopari Solutions

Wir kennen Jopari als einen Partner, der den medizinischen EDi digital transformieren möchte. Das Unternehmen ist für seine State-of-the-Art-Lösungen bekannt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jopari, um ihre anspruchsvollen Systeme durch die Integration neuer Funktionen weiterzuentwickeln " Stefan Mršic, Senior Director of Engineering and Delivery bei HTEC.

Beide Unternehmen setzen hohe Erwartungen in diese mehrjährige Partnerschaft. Jopari plant, dank der Expertise von HTEC dem Gesundheitswesen effiziente Operationen bieten zu können.

Über Jopari:

Jopari Solutions, Inc. ist ein Unternehmen für Gesundheitsinformationstechnologie, das in diesem Bereich innovatives Management, flexible Lösungen für den medizinischen Zahlungsverkehr, integrierte eBill-Compliance und Portallösungen für die Bezahlung von Angestellten in Unternehmen und Behörden anbietet. Jopari hat ein weites Netzwerk aufgebaut und verbindet Versicherungsträger, Anbieter, Praxismanagementsysteme und Clearinghouses. Jopari zeichnet sich auch durch exzellente Flexibilität, Genauigkeit und Compliance mit den wichtigsten Vorschriften auf der Ebene des Bundes und der Bundesstaaten aus.

Über HTEC:

HTEC Group Inc. ist eine global tätige Servicefirma für Premiumtechnologie. Sie treibt die technische Evolution der einflussreichsten Organisationen dieser Welt voran angefangen bei bahnbrechenden Start-ups bis hin zu Fortune 500. HTEC kombiniert fundiertes Fachwissen mit außergewöhnlicher Kreativität, sodass die Kunden modernste Technologien entwerfen und entwickeln können. So entstehen neue digitale Lösungen in verschiedenartigen Branchen.

