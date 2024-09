Das Unternehmen beseitigt Hindernisse für Sicherheitsteams, indem es Tools, die oft teuer und unerschwinglich sind, kostenlos an jede Organisation liefert

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute bekannt, dass es mehrere wichtige Sicherheitstools kostenlos zur Verfügung stellt, darunter den Zugang zu seiner umfassenden Zero Trust Platform, Cloudflare One. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit dieser Tools können Sicherheitsteams nun effizient Einblick in den Gesamtzustand ihrer Organisation gewinnen und diesen bewerten, ohne sich dem Stress teurer Anbieterverlängerungen oder sinkender Sicherheitsbudgets aussetzen zu müssen. Kunden werden in der Lage sein, einige der derzeit größten Bedrohungen zu bekämpfen automatisch und standardmäßig darunter das Durchsickern von Anmeldedaten, Angriffe auf die Lieferkette und Angriffe auf die Technologie, die der Kommunikation zwischen den derzeit am häufigsten genutzten Websites und Apps zugrunde liegt: APIs.

Eines der größten Hindernisse bei der Sicherung einer Organisation sind die Kosten für den Kauf der erforderlichen Tools zur Abwehr der heutigen hochentwickelten Bedrohungen. Die dafür erforderlichen Dienstleistungen sind traditionell nur für Unternehmen zugänglich, die groß genug sind, um sich sowohl die Technologie als auch die Teams für deren Verwaltung leisten zu können. Für die meisten anderen Organisationen ist es schwierig, die Verlängerung von Sicherheitsanbietern auszuhandeln, und es wird immer teurer. Dies ist eines der größten Probleme, mit denen CISOs konfrontiert sind. Im Jahr 2024 wird die Software-Inflation voraussichtlich 12,3 erreichen, was auf einen starken Anstieg der Verlängerungsraten hindeutet. Diese Preiserhöhungen sind jedoch kein Hinweis auf einen zusätzlichen Mehrwert der von ihnen angebotenen Tools und Dienstleistungen. Da die Angriffsfläche wächst täglich werden neue Schwachstellen entdeckt, und es treten neue Gruppen von Bedrohungsakteuren, Taktiken und Malware auf benötigen Sicherheitsteams Zugang zu wirksamen Schutzmaßnahmen, die nicht überteuert sind oder sie an Beziehungen binden, aus denen ein Ausstieg schwierig und kostspielig ist.

"Für jeden Dollar, den ein Kunde ausgibt, sollten wir ihm das Zehnfache zurückgeben. Aber die meisten Sicherheitsanbieter erhöhen jedes Jahr ihre Preise, ohne einen Mehrwert zu bieten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Durch die kostenlose Bereitstellung dieser Funktionen müssen sich Organisationen nicht mehr zwischen Kosteneinsparungen und dem Schutz ihrer sensibelsten Daten und Dienste entscheiden. Und mit einer stärkeren Verbreitung dieser Funktionen durch unseren kostenlosen Plan kann Cloudflare sie effektiver machen und das Internet letztendlich zu einem sichereren Ort für alle machen."

Jetzt können sich Organisationen jeder Größe und Branche vor den heutigen Bedrohungen schützen unterstützt durch die Leistungsfähigkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare was ihnen Folgendes ermöglicht:

Mehr Sichtbarkeit in allen Umgebungen: Komplexität ist das Hauptanliegen jedes CISO. Es ist schwieriger denn je, Risiken im Auge zu behalten, da die rasche Innovation zu einer Vielzahl von Softwaretools und zu Mängeln in IT-Umgebungen führt. Cloudflare HTTP, Security und DNS Analytics bieten eine zentralisierte Ansicht übergreifender Traffic-Trends in einer bestimmten Umgebung z. B. Einblicke in die wichtigsten Statistiken in verschiedenen Dimensionen wie Ländern und Analysen zu DNS-Abfragen, einer Anfrage eines Benutzers an einen Dienst, zur Fehlerbehebung oder zur Erkennung von Mustern und Trends.

Die kostenlosen Sicherheitsangebote von Cloudflare stehen derzeit allen Cloudflare-Kunden zur Verfügung und sind für Kunden mit dem Free-Tarif standardmäßig aktiviert.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com