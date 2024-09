Nike, der bekannte Sportartikelhersteller, steht vor einer interessanten Entwicklung. Während das Unternehmen in den letzten Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen hat, rechnen Analysten für das kommende Quartal mit einem Umsatzrückgang. Experten prognostizieren einen Gewinn pro Aktie von 0,51 Dollar, was einem Rückgang von 45,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der erwartete Umsatz liegt bei 11,64 Milliarden Dollar, 10% unter dem Vorjahresquartal.

Positive Überraschungen möglich

Trotz dieser Prognosen gibt es Anzeichen für mögliche positive Überraschungen. Die Zacks Earnings ESP für Nike liegt bei +8,99%, was auf eine optimistische Einschätzung der Analysten hindeutet. In Kombination mit dem aktuellen Zacks Rank könnte dies auf ein erneutes Übertreffen der Erwartungen hindeuten. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen stets übertroffen, was die Fähigkeit des Managements unterstreicht, auch in herausfordernden Zeiten gute Ergebnisse zu erzielen.

