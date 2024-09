Erfolgreiche Demonstration der proprietären Ammoniak-Cracking-Technologie von Amogy stellt einen monumentalen Schritt zur Dekarbonisierung der maritimen Industrie dar und treibt das Unternehmen in Richtung Kommerzialisierung voran

Amogy, ein Anbieter ausgereifter, skalierbarer und effizienter Lösungen zur Umwandlung von Ammoniak in Strom, gab heute bekannt, dass das weltweit erste kohlenstofffreie, mit Ammoniak betriebene Seeschiff seine Jungfernfahrt erfolgreich abgeschlossen hat. Die NH3 Kraken ein Schlepper, der ursprünglich 1957 gebaut und mit Amogys Ammoniak-zu-Strom-System nachgerüstet wurde, fuhr auf einem Nebenfluss des Hudson River flussaufwärts von New York.

The NH3 Kraken: Amogy's carbon-free, ammonia-powered tugboat. (Photo: Business Wire)

Diese Demonstration ist ein bedeutender Schritt zur Reduzierung der globalen Kohlenstoffemissionen und bringt die Schifffahrtsindustrie dem Ziel der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) näher, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Sie beweist sowohl die Realisierbarkeit der Technologie von Amogy als auch das Potenzial von Ammoniak als kohlenstofffreier Kraftstoff für Schiffe.

"Regierungen auf der ganzen Welt und Branchenorganisationen wie die IMO haben sich ehrgeizige Ziele zur Reduzierung der globalen Kohlenstoffemissionen gesetzt. Diese Ziele erscheinen gewaltig, aber sie sind notwendig und unsere erfolgreiche Demonstration des weltweit ersten kohlenstofffreien, mit Ammoniak betriebenen Schiffs beweist, dass sie erreichbar sind", sagte Seonghoon Woo, CEO und Mitbegründer von Amogy. "Durch die erstmalige Demonstration unserer Technologie auf dem Wasser haben wir unschätzbares Wissen gewonnen, das uns dabei helfen wird, zügig zur Vermarktung und Anwendung in der realen Welt überzugehen. Die Möglichkeit, die maritime Industrie zu dekarbonisieren, ist in greifbarer Nähe, und für Amogy ist dies erst der Anfang."

Die erfolgreiche Nutzung der NH3 Kraken ist die bislang größte und bedeutendste Anwendung der Technologie von Amogy, nachdem bereits eine Drohne, ein kommerzieller Traktor und ein LKW erfolgreich vorgeführt wurden. Amogy wird die bei dieser Vorführung gewonnenen Erkenntnisse in realen Anwendungen seiner Technologie einsetzen, darunter sowohl Nachrüstprojekte als auch Neukonstruktionen. Das Unternehmen arbeitet bereits an unterzeichneten und laufenden Verträgen mit Organisationen wie Hanwha Ocean, Terox und anderen.

Amogys patentiertes System zur Umwandlung von Ammoniak in Elektrizität spaltet flüssiges Ammoniak in seine Grundbestandteile Wasserstoff und Stickstoff. Der Wasserstoff wird dann in eine Brennstoffzelle geleitet, die Hochleistungsstrom ohne Kohlenstoffemissionen erzeugt. Diese Technologie bietet eine nachhaltige, saubere Energielösung, die auf schwer zu reduzierende Sektoren wie die Seeschifffahrt zugeschnitten ist, wie auch auf stationäre Anwendungen zur Stromerzeugung. Bei dieser Demonstration wurde die NH3 Kraken mit grünem Ammoniak betrieben, das vollständig mit erneuerbarer Energie produziert wurde, wodurch ihre Kohlenstoffbilanz weiter reduziert wurde.

Die globale Schifffahrtsindustrie stößt jährlich fast 1 Milliarde Tonnen Treibhausgase aus, was den Emissionen eines G7-Landes wie Deutschland oder Japan entspricht. Die erfolgreiche Fahrt der NH3 Kraken bestätigt das enorme Potenzial von Ammoniak für die Umgestaltung der Schifffahrtsindustrie und anderer Energiequellen der Zukunft.

"Ammoniak ist die am zweithäufigsten produzierte Chemikalie der Welt. Jedes Jahr werden rund 20 Millionen Tonnen davon über 200 Häfen rund um den Globus transportiert. Angesichts dieser Erfolgsbilanz ist es durchaus möglich, die Denkweise der Industrie dahingehend zu ändern, Ammoniak als Brennstoff zu verwenden, und dies kann sogar in beschleunigtem Tempo geschehen", fuhr Woo fort.

Amogy plant, in den kommenden Monaten eine Fallstudie mit weiteren technischen Einzelheiten zu veröffentlichen.

Über Amogy:

Amogy bietet kohlenstofffreie Energielösungen zur Dekarbonisierung schwer zu reduzierender Sektoren wie der Seeschifffahrt oder stationärer Stromerzeugung. Die patentierte Ammoniak-Cracking-Technologie hat sich in realen Anwendungen bewährt, ist ausgereift, skalierbar und eine hocheffiziente Methode zur Spaltung von flüssigem Ammoniak und zur Erzeugung von elektrischem Strom in Kombination mit Wasserstoffbrennstoffzellen.

Amogy hat seinen Hauptsitz in Brooklyn, New York, und weitere Standorte in Houston, Texas, Norwegen und Singapur. Amogy wird von Investoren wie Amazons Climate Pledge Fund, Temasek, SK Innovation, Aramco Ventures, Mitsubishi Corporation und AP Ventures unterstützt. Für weitere Informationen folgen Sie Amogy auf LinkedIn, X, Instagram, Threads, Facebook und YouTube, oder besuchen Sie www.amogy.co.

