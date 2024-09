Farbe steht für den Trend zu Bewegung und Veränderung

PPG (NYSE:PPG) hat heute seine Farbe des Jahres 2025 vorgestellt: Purple Basil (PPG1046-7), ein erfrischend kräftiger und doch beruhigender staubiger Violettton, der für Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Wandels steht. Der Farbton, der auf bestimmten europäischen Märkten auch als Amethyst Shadow und Acai Berry bekannt ist, ist Teil des globalen Farbthemas "Kinetic" von PPG für 2025, das vier verschiedene Farbpaletten umfasst.

"Da die Verbraucher eine beispiellose Phase des Neuen begrüßen, ist Bewegung ein eindeutiges globales Thema, das Designtrends in zahlreichen Branchen prägt", sagte Vanessa Peterson, PPG Global Color Styling Lead, Consumer Products, Industrial Coatings. "Das Farbthema Kinetic spiegelt das Bedürfnis nach Selbstständigkeit in einer schnelllebigen Welt wider. Es wird auch das Zusammenspiel zwischen Natur und Wissenschaft hervorgehoben, das Innovationen vorantreibt, sowie der Einfluss neuer Tools wie künstlicher Intelligenz, die grenzenlose Kreativität fördern."

Purple Basil ist eine raffinierte, elegante Farbe, die sowohl in traditionellen Designs als auch in ausgefalleneren Anwendungen gut zur Geltung kommt. Als Violett ist es warm genug, um einladend zu wirken, aber kühl genug, um eine geheimnisvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Spannung zwischen den blauen und roten Eigenschaften innerhalb der Farbe verleiht eine kinetische Energie, die die 40 Farbtonpaare in den vier Farbpaletten 2025 von PPG perfekt ergänzt: Extra Celestial, Bio-Fuse, Artificial und Earth and Archive.

"Es ist eine Zeit des Wandels mit unendlich vielen neuen Möglichkeiten, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können, angetrieben von neuen Werkzeugen, die die menschliche Kreativität fördern", sagte Peterson. "Die Verbraucher begrüßen diese Zeit des Wandels und der Bewegung, und wir sehen, dass die Farbtrends den Bedarf an dynamischen Farben widerspiegeln, die über die weichen, eher banalen und sicheren Farbwahlen hinausgehen und stattdessen jetzt satte Juwelentöne, tiefere Erdpastelltöne und von den Ahnen inspirierte Mitteltöne bevorzugen."

In Anwendungen für Industriedesign sprechen Purple Basil und die Farben aus den globalen Farbthemenpaletten von Kinetic die Bedürfnisse der Verbraucher nach Innovation, Anpassungsfähigkeit und einem Gefühl von Bewegung an. Ob in Konsumgütern, architektonischen Anwendungen wie Fenstern und Türen, Büromöbeln oder Automobilanwendungen diese Farben sorgen für eine frische und dynamische Ästhetik.

"Purple Basil ist eine Farbe mit mittlerem Farbton und neutralem Unterton, die sie reichhaltig, mehrdimensional und beruhigend macht. Es ist eine wärmere Statement-Farbe, die immer noch leicht entsättigt ist, was sie zu einem nuancierten Neutralton macht", sagte Peterson.

Purple Basil wurde in Zusammenarbeit mit Dutzenden von PPG-Farbstylisten ausgewählt. Der Farbprognoseprozess von PPG ist umfassend und berücksichtigt die sozialen, kulturellen und politischen Dynamiken, die Trends weltweit beeinflussen. Das Farbstyling-Team bewertet diese Dynamiken in jeder Region der Welt, um eine Kollektion zu entwerfen, die bei verschiedenen Zielgruppen Anklang findet.

