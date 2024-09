Rigaku Holdings Corporation, ein global tätiger Partner für Röntgenanalysen (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), wurde heute die Genehmigung für eine neue Notierung seiner Stammaktien am Tokyo Stock erteilt. Das Datum für die Notierung wurde auf den 25. Oktober 2024 festgelegt. Ab dann werden die Stammaktien an der Börse gehandelt.

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Pressemitteilung zur Bekanntgabe der Genehmigung von Rigaku's Notierung am Tokyo Stock Exchange Prime Market. Sie dient nicht der Nachfrage nach Investments oder ähnlichen Absichten, was sowohl innerhalb als auch außerhalb Japans gilt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von oder den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien dürfen ohne entsprechende Registrierung oder Ausnahmegenehmigung nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Sollten die Aktien in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten werden, dann geschieht dies durch einen Prospekt, den wir oder die verkaufenden Aktionäre zur Verfügung stellen, und der genaue Informationen über uns, unser Management und unsere Geschäftsberichte enthält. Die Stammaktien von Rigaku werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich an Börsen angeboten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

