Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2024 steht fest: Aus 125 Einreichungen für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres hat die Nominierungskommission zehn Titel ausgewählt. Das Spektrum ist eindrucksvoll: Erforschung von Konflikten, Krieg und Gewaltphänomenen, Protestkultur und Demokratieverständnis, Antisemitismus und Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Klima- und Umweltfragen. Diese zehn Titel sind nominiert:Sabine Adler: Was wird aus Russland? Über eine Nation zwischen Krieg und SelbstzerstörungSebastian Conrad: Die Königin. Nofretetes globale KarrierePhilipp Peyman Engel: Deutsche Lebenslügen: Der Antisemitismus, wieder und immer nochUllrich Fichtner: Geboren für die großen Chancen. Über die Welt, die unsere Kinder und uns in Zukunft erwartetRuth Hoffmann: Das deutsche Alibi: Mythos "Stauffenberg-Attentat" - wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wirdKerstin Hoppenhaus: Die Salze der Erde: Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun habenBernhard Kegel: Mit Pflanzen die Welt retten: Grüne Lösungen gegen den Klimawandel.Sascha Lübbe: Ganz unten im System: Wie uns Arbeitsmigrant:innen den Wohlstand sichern. Wo Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit Alltag sind. Ein gesellschaftskritischer Blick in unsere ArbeitsweltSteffen Mau: Ungleich vereint: Warum der Osten anders bleibtStephan Thome: Schmales Gewässer, gefährliche Strömung: Über den Konflikt in der TaiwanstraßeAus der Longlist wird nun die Jury drei Finalisten für ihre Shortlist auswählen und auf dieser Basis das beste Sachbuch des Jahres küren. Bewertet wird nach den Kriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung. Die Shortlist wird Ende Oktober bekanntgegeben.Am 7. November wird der NDR Sachbuchpreis zusammen mit dem LifeScienceXplained, Sartorius-Preis für neue Kommunikation, im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes in Göttingen überreicht. Beide Preise sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert.Neben der Juryvorsitzenden und NDR Programmdirektorin, Katja Marx, gehören der Jury an:Prof. Dr. Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie Professorin für Medizinische Virologie an der Goethe-UniversitätKathrin Dittmer, Leiterin Literaturhaus HannoverProf. Dr. phil Marie-Luisa Frick, Assoziierte Professorin am Institut für Philosophie in InnsbruckProf. Dr. Rainer Moritz, Leiter Literaturhaus HamburgDany Schrader, Chefredakteurin Hannoversche Allgemeine ZeitungProf. Dr. Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin und Leiterin des Forschungsbereichs Europäische Friedens- und Sicherheitsordnungen, Universität HamburgDr. Kim Wünschmann, Direktorin des Instituts für die Geschichte der Deutschen JudenAnja Würzberg, Leiterin CrossmedialerProgrammbereich Kultur im NDRÜber den NDR SachbuchpreisDer NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autorenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt.Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter www.sartorius.de/lsx.