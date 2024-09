Stuttgart (ots) -Das Warten hat schon bald ein Ende: Ab 26. November 2024 wird Disneys DIE EISKÖNIGN erstmals im Stuttgarter Stage Apollo Theater gespielt - und heute kann die Produktion das bezaubernde Schwesternpaar vorstellen: Mit Ann Sophie als "Elsa" und Abla Alaoui als "Anna" erwarten die Stuttgarter:innen zwei herausragende Gesangstalente, die sich bereits sehr auf den Musicalstart in der Landeshauptstadt freuen.Die gebürtige Londonerin Ann Sophie absolvierte ihre Ausbildung am renommierten Lee Strasberg Theatre & Film Institute in den Fächern Schauspiel und Gesang. Ihre außergewöhnliche Stimme und Bühnenpräsenz brachten ihr schnell Aufmerksamkeit und Anerkennung: 2010 startete sie ihre Karriere als Sängerin und Musicaldarstellerin und war seitdem in Shows wie "Paramour" und "Flashdance" zu sehen. Derzeit steht Ann Sophie bei "Moulin Rouge" in Köln auf der Bühne. Mit ihrem Engagement als Eiskönigin Elsa kommt die Darstellerin erstmalig nach Stuttgart und blickt der Premiere schon erwartungsvoll entgegen: "Ich freue mich sehr auf Stuttgart, da ich hier zum ersten Mal eine Rolle verkörpern darf. Dass es zugleich die Hauptrolle der Elsa ist, macht es für mich unglaublich." Warum dieses Musical für Ann Sophie eines der schönsten überhaupt ist, verrät die Darstellerin natürlich auch: "Ich bin ein absoluter Disney Fan und bin mit den Filmen aufgewachsen. Was ich an der EISKÖNIGIN besonders berührend finde, ist die unendliche Liebe zwischen Elsa und Anna, und dass Disney genau diesen engen Zusammenhalt der Schwestern in den Mittelpunkt stellt. Es ist eben keine klassische Liebesgeschichte; und das macht die Storyline so modern und besonders. Die Show vermittelt Werte wie Mut, Verbundenheit, Freundschaft und natürlich Selbstliebe - ich denke, das sind Themen, die in der heutigen Zeit wichtiger denn je sind."Die Darstellerin der "Anna" kennen EISKÖNIGIN-Begeisterte bereits: Abla Alaoui verkörpert die mutige und unerschrockene jüngere Schwester schon seit November 2023 in Hamburg und zieht nun mit der Show nach Stuttgart. Dass Abla in den Charakter dieser ganz besonderen Disney Prinzessin schlüpfen darf, ist für die Deutsch-Marokkanerin ein Glücksfall: "Ich habe mich total in meine Rolle verliebt! Anna ist eine quirlige, couragierte und empathische Person, und dabei so lustig, dass ich gar nicht anders konnte, als sie vom ersten Tag an ins Herz zu schließen. Sie gibt sich und ihre Schwester auch in den schwierigsten Momenten nicht auf und ist ausschlaggebend dafür, dass Elsa ihr wahres Ich annehmen kann. Ich bin sehr dankbar, diese inspirierende Rolle weiterhin spielen zu dürfen und nun ab November auch das Stuttgarter Publikum auf diese schöne Reise mitnehmen zu können."Weitere Informationen finden Sie unter: Disneys DIE EISKÖNIGIN - Das Musical (https://www.stage-entertainment.de/presse/pressemitteilungen-im-ueberblick?show=2146%2B161406&city=516&year=2023)Pressekontakt:StuttgartConvensis GmbH+49 151 540 335 72prstageentertainment@convensis.comSTAGE ENTERTAINMENT GERMANYStephan Jaekel I Director Communications+49 163 5752 911stephan.jaekel@stage-entertainment.comMichael Rohde I Director Product PR+49 163 5752 658michael.rohde@stage-entertainment.comClio Kumlehn I PR Manager+49 163 5752 711clio.kumlehn@stage-entertianment.comOriginal-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5872287