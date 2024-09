Die PayPal-Aktie verzeichnete in der jüngsten Handelssitzung einen Anstieg von 0,86% auf 78,34 Euro und übertraf damit die Entwicklung des S&P 500. In den vergangenen 30 Tagen konnte das Unternehmen sogar einen Zuwachs von 7,82% verbuchen. Analysten zeigen sich optimistisch und stufen die Aktie als starken Kauf ein. Für das Gesamtjahr werden ein Gewinn pro Aktie von 4,42 Euro und ein Umsatz von 31,94 Milliarden Euro prognostiziert, was einem Anstieg von 7,29% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Strategische Neuausrichtung im Zahlungsverkehr

Das Technologieunternehmen setzt verstärkt auf den Ausbau seiner Präsenz im US-amerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt. Hierzu integriert PayPal seine Debitkarte in mobile Geldbörsen und bietet attraktive Cashback-Prämien an. Diese strategische Neuausrichtung wird von Investoren positiv aufgenommen, was sich in den jüngsten Aktienkäufen großer Investmentfirmen widerspiegelt.

PayPal Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...