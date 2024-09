Fortschritte bei intelligenten Dateninfrastrukturen ermöglichen Einfachheit, leistungsstarke High-End-Funktionen und Bezahlbarkeit für Unternehmensspeicher

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Veröffentlichung seiner neuen All-Flash-Speichersysteme der NetApp ASA A-Serie bekannt, die für Blockspeicher optimiert sind und die Speichermodernisierung für jedes Unternehmen ermöglichen. Mit diesen neuen Systemen und den kontinuierlichen Weiterentwicklungen der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp müssen Kunden bei ihrer Datenspeicherung keine Kompromisse mehr zwischen einfacher Bedienung, High-End-Funktionen und Bezahlbarkeit eingehen.

Die neuen All-Flash-Systeme der NetApp ASA A-Serie sind so konzipiert, dass sie Kunden bei der Verwaltung ihrer fortschrittlichsten Block-Storage-Workloads unterstützen, indem sie drei wesentliche Vorteile bieten:

Einfachheit : Kunden können eine Speicherlösung nutzen, die so einfach ist, dass sie von jedem bereitgestellt, verwaltet und aktualisiert werden kann. Die Bereitstellung erfolgt in wenigen Minuten und die Einrichtung in Sekunden, sodass die Einführung von ASA-Systemen schnell und problemlos ist. Und das tägliche Management, das durch integrierte AIOps und eine tiefe Integration mit VMware unterstützt wird, besteht aus nur wenigen Schritten, die jeder ausführen kann.

Zur Unterstützung der neuen ASA A-Serie hat NetApp seinen Data Infrastructure Insights-Dienst, ehemals Cloud Insights, verbessert, um die Überwachungs- und Analysefunktionen für die ASA-Plattform zu erweitern. Mit diesen Updates können Kunden die Sichtbarkeit, Optimierung und Zuverlässigkeit ihrer Dateninfrastruktur besser verwalten, um Einsparungen und Leistung zu steigern.

"Unsere Kunden berichten uns, dass die Anforderungen an ihre Infrastruktur immer weiter steigen, sodass sie Speichersysteme benötigen, die durch Leistung, Bezahlbarkeit und Einfachheit einen echten Mehrwert bieten", so Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager of Enterprise Storage bei NetApp. "Mit den neuen NetApp ASA A-Series-Systemen können unsere Kunden ihre Abläufe modernisieren, um den Anforderungen leistungsfähigerer Workloads auf Blockspeicher gerecht zu werden, ohne sich zwischen einfacher Bedienung und High-End-Funktionen entscheiden. Einfachere Vorgänge zu einem bezahlbaren Preis sorgen dafür, dass unsere Kunden Zeit und Ressourcen haben, um ihre leistungsstarken Speichersysteme zur Förderung von Innovationen in ihrem gesamten Unternehmen einzusetzen."

Kontinuierliche Investitionen in intelligente Dateninfrastruktur

Zusätzlich zur ASA A-Serie entwickelt NetApp die intelligente Dateninfrastruktur mit der Veröffentlichung mehrerer neuer Erweiterungen seines Portfolios weiter, darunter:

Neue FAS-Systeme : NetApp hat sein Portfolio an Hybrid-Flash-Speicher-Arrays um die neuen FAS 70 Midrange- und FAS 90 High-End-FAS-Systeme erweitert. NetApp FAS ist ideal, um durch automatisches Tiering kalter Daten niedrige Kosten für Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erzielen. Diese Systeme bieten erschwinglichen, aber leistungsstarken Backup-Speicher und ermöglichen einen sicheren Cyberschließfach für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

: NetApp hat sein Portfolio an Hybrid-Flash-Speicher-Arrays um die neuen FAS 70 Midrange- und FAS 90 High-End-FAS-Systeme erweitert. NetApp FAS ist ideal, um durch automatisches Tiering kalter Daten niedrige Kosten für Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erzielen. Diese Systeme bieten erschwinglichen, aber leistungsstarken Backup-Speicher und ermöglichen einen sicheren Cyberschließfach für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Updates für Cloud Volumes ONTAP® : NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) und WORM sind ohne zusätzliche Kosten mit Cloud Volumes ONTAP (CVO) verfügbar. Die CVO-Lizenzen der NetApp-Kunden enthalten jetzt die branchenführenden Cybersicherheitsfunktionen von ONTAP ohne dass eine zusätzliche Lizenz erforderlich ist. Dadurch können IT-Teams Ransomware-Angriffe besser abwehren.

: NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) und WORM sind ohne zusätzliche Kosten mit Cloud Volumes ONTAP (CVO) verfügbar. Die CVO-Lizenzen der NetApp-Kunden enthalten jetzt die branchenführenden Cybersicherheitsfunktionen von ONTAP ohne dass eine zusätzliche Lizenz erforderlich ist. Dadurch können IT-Teams Ransomware-Angriffe besser abwehren. Verbesserungen an den nativen Cloud-Diensten : Für zwei der nativen Cloud-Speicherdienste von NetApp, Google Cloud NetApp Volumes und Azure NetApp Files, sind jetzt neue Funktionen generell verfügbar. Für Google Cloud NetApp Volumes können die Service-Levels "Premium" und "Extreme" jetzt große Volumen ab 15 TiB bereitstellen, die dynamisch in Schritten von 1 GiB auf bis zu 1 PiB skaliert werden können. Darüber hinaus können Google Cloud-Kunden durch automatisches Tiering Kosten sparen, indem weniger häufig aufgerufene Daten effizient auf kostengünstigere Speicherservice-Ebenen verschoben werden. Azure NetApp Files bietet jetzt neue Funktionen für kostengünstige Preise und verbesserte Zuverlässigkeit. Azure-Kunden können durch automatisches Tiering des Speicherzugriffs Kosten sparen, indem weniger häufig genutzte Daten effizient auf kostengünstigere Speicherdienste verlagert werden. Darüber hinaus können Benutzer die Datenverfügbarkeit durch zonenübergreifende Replikation verbessern und den Datenschutz durch Replikation von Volumes über Azure-Verfügbarkeitszonen hinweg erhöhen.

: Für zwei der nativen Cloud-Speicherdienste von NetApp, Google Cloud NetApp Volumes und Azure NetApp Files, sind jetzt neue Funktionen generell verfügbar. Für Google Cloud NetApp Volumes können die Service-Levels "Premium" und "Extreme" jetzt große Volumen ab 15 TiB bereitstellen, die dynamisch in Schritten von 1 GiB auf bis zu 1 PiB skaliert werden können. Darüber hinaus können Google Cloud-Kunden durch automatisches Tiering Kosten sparen, indem weniger häufig aufgerufene Daten effizient auf kostengünstigere Speicherservice-Ebenen verschoben werden. Azure NetApp Files bietet jetzt neue Funktionen für kostengünstige Preise und verbesserte Zuverlässigkeit. Azure-Kunden können durch automatisches Tiering des Speicherzugriffs Kosten sparen, indem weniger häufig genutzte Daten effizient auf kostengünstigere Speicherdienste verlagert werden. Darüber hinaus können Benutzer die Datenverfügbarkeit durch zonenübergreifende Replikation verbessern und den Datenschutz durch Replikation von Volumes über Azure-Verfügbarkeitszonen hinweg erhöhen. Neue Funktionen für BlueXP: NetApp hat neue Funktionen und Updates für BlueXP veröffentlicht, um die einheitliche Verwaltung in einer hybriden Multicloud-Welt für die IT zu vereinfachen. Die neuesten Software-Updates von BlueXP optimieren den ONTAP-Upgrade-Prozess mit einem Service, der potenzielle Kandidaten identifiziert, die Kompatibilität überprüft, Empfehlungen und Vorteile aufzeigt und ausgewählte Updates mithilfe intuitiver Assistenten ausführt.

"Was NetApp auszeichnet, ist nicht nur die Stärke seiner Speichersysteme, wie die neue ASA A-Serie zeigt, sondern auch sein umfassendes Lösungsportfolio zur Unterstützung von Datenvorgängen sowohl vor Ort als auch in der Cloud", so Simon Robinson, Principal Analyst bei der Enterprise Strategy Group, die zu TechTarget gehört. "Die Definition von Wert ändert sich für IT-Kunden. Es geht nicht mehr nur um den Preis oder die Leistung, sondern um beides. Unternehmen führen immer komplexere Arbeitslasten aus, müssen dies jedoch mit Budgets tun, die sie langfristig aufrechterhalten können. Mit der ASA A-Serie, die eine unglaubliche Einfachheit für Block-Speicher-Workloads mit beeindruckender Leistung und bezahlbaren Gesamtbetriebskosten verbindet, gibt NetApp Unternehmen die Tools an die Hand, die sie benötigen, um im Zeitalter von Daten und Informationen erfolgreich zu sein."

NetApp nimmt ab sofort Bestellungen für die ASA A-Serie entgegen, die ab Ende Oktober 2024 ausgeliefert wird.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

