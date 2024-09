Die Microsoft-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang um 0,6 Prozent auf 430,82 USD an der NASDAQ. Trotz dieses Rückgangs bleibt das Unternehmen im Fokus der Anleger, insbesondere aufgrund seiner ambitionierten Pläne im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Ein stillgelegter Atomreaktor im Kraftwerk Three Mile Island soll reaktiviert werden, um Rechenzentren des Technologieriesen mit Strom zu versorgen. Diese Entwicklung unterstreicht Microsofts Engagement, die Infrastruktur für KI-Anwendungen massiv auszubauen.

Potenzial und Herausforderungen

Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Microsoft-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 475,75 USD aus. Die Investitionen in KI-Infrastruktur könnten sich langfristig auszahlen, da die Nachfrage nach leistungsfähigen Rechenzentren für KI-Anwendungen steigt. Allerdings stehen diesen Plänen auch Herausforderungen gegenüber, wie der enorme Energiebedarf und mögliche regulatorische Hürden. Die kommenden Monate werden zeigen, wie Microsoft diese Herausforderungen meistert und ob sich die Investitionen in der Aktienkursentwicklung widerspiegeln.

