hier

Laut Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich dabei auf Insider beruft, überlegt der US-Vermögenverwalter BLACKROCK, eine Beteiligung an den Leasingrechten für ein Erdgas-Pipeline-Netzwerk an den staatlichen Ölkonzern SAUDI ARAMCO zu verkaufen. BLACKROCK hatte die Beteiligung, die nach Einschätzung von Experten mehrere Mrd. $ wert ist, 2021 von SAUDI ARAMCO erworben. Bei der BLACKROCK-Aktie ist die seit Anfang April laufende Kurserholung weiter intakt und das Allzeithoch bei 1.084 $ inzwischen in unmittelbare Reichweite gerückt. Fällt diese Hürde, dürfte sich das charttechnische Aufwärtspotenzial noch einmal signifikant erhöhen.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent