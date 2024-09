© Foto: Homepage Droneshield



DroneShield ist sicherlich der bekannteste Vertreter aus der Gilde der Down Under Aktien zum Thema Drohnen. Der Kurs hat trotz eines deutlichen Rücksetzers seit Jahresbeginn 240 % zugelegt. Dieses Aktien könnten folgen.Durch den Einsatz zahlreicher Drohnen im Krieg zwischen Russland und Ukraine sowie im Konflikt im Nahen Osten, erlangte das australische Unternehmen DroneShield schnell einen großen Bekanntheitsgrad. Der Konzern aus Down Under hat sich auf Technologien zur Erkennung und Abwehr von Drohnen spezialisiert. Gegründet wurde es 2014 mit Hauptsitz in Sydney. DroneShield entwickelt fortschrittliche Lösungen, um Bedrohungen durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) zu identifizieren und …