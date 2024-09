XRP kommt nicht vom Fleck - Was passiert mit Ripples Stablecoin?

Aktuell bleibt der XRP-Token von Ripple Labs wie so oft hinter dem Rest des Marktes zurück und zeigt im 24-Stunden-Vergleich keine nennenswerten Gewinne. Im Sieben-Tages-Vergleich gehört XRP sogar zu den wenigen Coins, die Verluste verzeichnen mussten - was nur sieben Coins der gesamten Top 100-Kryptowährungen betrifft.

Damit bleibt die Frage offen, ob der lang ersehnte dramatische Anstieg von XRP im erwarteten bullischen Herbst noch kommt oder ob die Währung weiterhin hinter den Erwartungen bleibt und vielleicht schon bald aus den Top 10 der größten Kryptowährungen ausscheiden muss.

Stablecoin bringt Hoffnung

In den Medien wird derzeit viel über die Einführung des neuen XRP-Stablecoin RLUSD diskutiert. Viele setzen große Erwartungen in die Nutzung dieser Währung, die einen dramatischen Anstieg des XRP-Coins herbeiführen könnte.

Die Diskussion über eine mögliche Preisentwicklung wurde durch einen Scherz des XRP-Validierers Vet auf X angestoßen. Zum Spaß postete er, es wäre eine große Neuigkeit, wenn der Stablecoin RLUSD einen Wert von einem US-Dollar erreichen würde. Dies ist eigentlich selbstverständlich, da Stablecoins üblicherweise an den US-Dollar gekoppelt sind und daher den Wert von 1 USD nur mit geringsten Abweichungen aufweisen.

Dieser humorvolle Kommentar entwickelte jedoch ein Eigenleben, da einige Mitglieder der Community annahmen, dass RLUSD einem Trop von XRP gleichgesetzt wäre. Ein Trop entspricht einem Millionstel von XRP, sodass beim Erreichen eines Wertes von einem US-Dollar pro RLUSD ein XRP theoretisch eine Million Dollar wert wäre.

Obwohl diese These völlig aus der Luft gegriffen ist, träumten viele Mitglieder der XRP-Army von unvorstellbaren Kurssteigerungen des Krypto-Tokens.

Technische Analyse

Betrachtet man die technischen Faktoren und Daten rund um die Kryptowährung, erscheint ein Anstieg auf solche Höhen eher unwahrscheinlich. Allein um den Wert von derzeit 0,5889 US-Dollar auf 50 US-Dollar anzuheben, bräuchte es eine Marktkapitalisierung von über 3,3 Billionen US-Dollar, was mehr als dem Doppelten der aktuellen Marktkapitalisierung von Bitcoin entspräche. Auch in einem bullischen Umfeld dürfte dies in nächster Zeit kaum realistisch sein.

Dennoch zeigt die technische Analyse, dass ein deutlicher Anstieg des XRP möglich wäre. Unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten könnte der Preis der Kryptowährung in naher Zukunft die Marke von 0,70 US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von rund 20 % entspräche. Mit bullischem Sentiment sowie steigender Gier am Markt handelt XRP aktuell bereits über dem 50- und 200-Tage-SMA.

Technische Faktoren von XRP, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Starke Alternativen am Markt

Trotzdem bleibt fraglich, wie viele Anleger in die Kryptowährung investieren werden, da derzeit vielversprechendere Alternativen auf dem Markt verfügbar sind. Beispielsweise konnte Dogwifhat in den letzten 24 Stunden um 13,9 Prozent zulegen, was fast der erwarteten Monatssteigerung von XRP entspricht. Beim neuen Krypto-Projekt Pepe Unchained ($PEPU) erwarten Influencer und Experten, dass der Coin nach seinem Start um das 10- bis 100-fache wachsen könnte. Aufgrund der niedrigen Marktkapitalisierung nach dem ICO ist dies bei einem Vorverkaufsprojekt deutlich wahrscheinlicher als bei einem etablierten Top-Coin.

Während Dogwifhat voll auf seinen viralen Faktor und die Gier der Anleger setzt, bringt der neue Pepe Unchained Token ($PEPE) eine technologische Komponente ins Spiel. Eine eigene Layer-2-Blockchain soll die Transaktionen auf der Ethereum Mainchain deutlich optimieren. Mit bis zu 10.000 Prozent schnelleren Abwicklungen von Smart Contracts werden gleichzeitig die Kosten für die Trader minimiert, sodass diese auf wenige Cent sinken. Besonders im Vergleich zur Ethereum Mainchain, die im Mai dieses Jahres teilweise Transaktionsgebühren von bis zu 50 US-Dollar verzeichnete, ist dies beeindruckend.

Die Herausgeber planen ein umfangreiches Ökosystem mit zahlreichen Software-Applikationen, darunter eine eigene DEX, ein Blockchain-Explorer und eine Brückenfunktion zu Ethereum.

Im Vorverkauf haben Investoren bereits über 15 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert, da sie von einem erfolgreichen Aufschwung im Herbst und entsprechend hohen Renditen ausgehen. Aktuell können die Coins noch für 0,00984 US-Dollar erworben werden, bevor der Preis in die nächste Stufe angehoben wird.

