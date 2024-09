The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2024ISIN NameXS2239815777 IQERA GROUP 20/24 REGSFR0010807503 AUTOROUTES SUD FR. 09/24DE000LB2BZW8 LBBW FZA 22/24DE000A351Y11 KRED.F.WIED.23/30 MTNDE000LB2BY98 LBBW FZA 22/24DE000DW6CYP9 DZ BANK IS.A1877XS1116263325 GOLDM.S.GRP 14/24 MTNUS38141GWQ36 GOLDMAN SACHS 17/25 FLRES0000101768 COMUNIDAD MADRID 16-24US9128282Y56 US TREASURY 2024XS1115800655 ASR NL 14/UND. FLRDE000A2DADA2 MAINZ IHS 17/24 VARUS97690A1088 WIWYNN SP.GDR 144A TA 10CH0222261494 THURGAUER KT.BK 13-24CH0360172693 MONDELEZ INTL 17-24US025816BR90 AMER. EXPRESS 2024XS0454773713 KON. KPN 09/24 MTNUSU75000BD74 ROCHE HLDGS 14/24 REGSDE000A13R889 EMIKON BL 4 46 LSA 14/24US64110DAF15 NETAPP 17/24US912828YH74 USA 19/24FR0013264405 COENTR.TRANS.EL. 17/24FR0013263951 CA HOME LOAN SFH 17/24MTNUS884903BT19 THOMSON REUTERS 2024US02005NAV29 ALLY FINANCIAL 14/24DE000DK0XYM9 DEKA DL FESTZINS 20/24DE000CB0HRS5 COBA 20/24 S.967CH0536893172 BURCKH.COMP. 20/24CH0498589016 TRAFIGURA F.19/24 MTNXS2057872595 SBK 1 OSTL. 19/24 MTNXS1490137418 CROWN EUROPEAN HLGS 16/24XS1685582105 IQERA GROUP 17/24 REGSXS2057865896 ABU DHABI 19/24 MTN REGSIT0005216624 CA ITALIA 16/24 MTNUS91282CFN65 USA 22/24XS2057076387 RKPF 19 (A) 19/24XS2538445581 SYDBANK 22/25 FLR MTNDE000DW6CYN4 DZ BANK IS.A1876XS2316077572 CN SCE GROUP 21/24FR0014002NR7 ARVAL SERV.L 21/24 MTNDE000LB13UN4 LBBW FESTZINS 21/24DE000DFK0SS0 DZ BANK IS.C367 22/24US25601C2A09 DNB BANK 21/25 FLR MTNCH0419041543 INTESA S.IE. 19/24 MTNDE000A3GWNC2 VANECK FTX ETN29 ETN