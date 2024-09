Cognite, ein weltweit anerkannter Marktführer für Industriesoftware, und NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals"), ein führender nordamerikanischer Hersteller von Polyethylen, kündigten den Start einer standortübergreifenden Initiative zur Vernetzung von Fertigungsdaten an, um Lösungen für die digitale Transformation im gesamten Unternehmen von NOVA Chemicals zu beschleunigen und zu skalieren.

NOVA Chemicals wird die Industrial DataOps-Plattform von Cognite, Cognite Data Fusion, nutzen, um Daten aus verschiedenen Quellsystemen wie SAP, Hexagon und Aspen IP21 in einem Echtzeit-Wissensgraphen für die Industrie zu konsolidieren. Diese offene, flexible und skalierbare digitale Darstellung der Betriebsabläufe von NOVA Chemicals würde einen nahtlosen Datenfluss von den Quellsystemen zu den Technologielösungen des Unternehmens ermöglichen, den Zugriff auf die Daten und das Vertrauen in sie verbessern und den Zeitaufwand für die Datenerfassung reduzieren.

"Bei NOVA verwalten wir Anlageninformationen in mehreren unabhängigen Systemen, was den Prozess, alle richtigen Informationen an die richtigen Personen zu bringen, sehr komplex und zeitaufwendig machen kann", sagte David Lyford, Operational Excellence Leader bei NOVA Chemicals. "Die Cognite-Datenplattform würde es uns ermöglichen, unsere isolierten Industriedaten in einem kontextbezogenen Zusammenhang zu betrachten und zu nutzen. Dies verbessert den zeitnahen Zugang zu wichtigen Informationen, stärkt unsere Kerngeschäfte und vertieft unser Verständnis für unsere Prozesse. Als Schlüsselelement unserer Strategie zur digitalen Transformation ermöglicht uns eine Plattform zur Unternehmenskontextualisierung, die Entscheidungsfindung zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu sichern."

NOVA Chemicals strebt danach, durch die Bereitstellung innovativer Lösungen, die dazu beitragen, den Alltag gesünder und sicherer zu machen, ein führender nordamerikanischer Polyethylenhersteller zu werden. NOVA Chemicals wird dies durch die Skalierung seiner Initiativen zur Vernetzung von Fertigungsdaten in 11 Produktionsstätten unterstützen und dabei kritische geschäftliche Herausforderungen angehen, die einen wiederkehrenden Nettowert innerhalb der Fertigungsorganisation schaffen werden, wie z. B.:

Verbesserter Zugriff auf Daten vor Ort und für Betriebsexperten, wodurch der Zeitaufwand für die Datenerfassung reduziert wird

Effizienzsteigerungen bei der Isolationsplanung, der Wartungsplanung für Routine- und Wartungsarbeiten, der Fehlerbehebung und der Betriebsunterstützung

Bessere Einblicke in die Anlagen, um Ausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken, während gleichzeitig die Sicherheit und Prozesskonsistenz verbessert und die Mitarbeiter an vorderster Front gestärkt werden

Verbesserte Skalierbarkeit von Unternehmens-Technologie-Lösungen, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigere Betriebskosten zu erhalten, indem sie die Effizienz steigern und Nachhaltigkeitsinitiativen beschleunigen

Nehmen Sie an der IMPACT 2024, der weltweit größten Konferenz für industrielle Anwender, vom 14. bis 15. Oktober in Houston, Texas, teil, um mehr über das unübertroffene Datenmanagement und die umfassenden KI-Fähigkeiten von Cognite Data Fusion zu erfahren. Registrieren Sie sich hier: .cognite.com/en/impact-conference

Über Cognite

Cognite entwickelt generative KI für die Industrie. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Stromerzeugung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um mithilfe von sicheren, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten ihre anlagenintensiven Betriebe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu machen. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger problemlos auf komplexe Industriedaten zugreifen und diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können, vom Außendienst bis hin zu entfernten Betriebszentren. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über die NOVA Chemicals Corporation

Unser Hauptziel bei NOVA Chemicals ist es, Kunststoffe für eine bessere Welt neu zu gestalten, indem wir innovative Lösungen liefern, die das tägliche Leben gesünder, sicherer und effizienter machen. Unser vielfältiges Portfolio konzentriert sich auf herausragende Forschung und Entwicklung und ermöglicht es unseren Kunden und ihren Marken, Monomaterialprodukte und -verpackungen herzustellen, die für zirkuläre Anwendungen geeignet sind, darunter Lebensmittelverpackungen, Schwerlastsäcke, Hygienefolien, Schrumpf- und Stretchfolien, Schutzverpackungen für den E-Commerce, Haushaltstüten und -verpackungen sowie Müllsäcke und -beutel. Unsere Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, sicherzustellen, dass Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen unseres Engagements für Responsible Care getroffen werden, und entwickeln innovative Lösungen, die eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

NOVA Chemicals mit Hauptsitz in Calgary, Alberta, Kanada, beschäftigt weltweit 2.600 Mitarbeiter und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company des Emirats Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter www.novachem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

