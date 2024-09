Emittent / Herausgeber: Greenwater Capital GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Greenwater Capital GmbH kauft weitere attraktive Immobilien



25.09.2024 / 08:30 CET/CEST

Pressemitteilung Greenwater Capital GmbH kauft weitere attraktive Immobilien Erwerb von insgesamt 101 Einheiten mit Schwerpunkt Wohnen an mehreren Standorten 25. September 2024, Frankfurt am Main - Die Greenwater Capital GmbH, ein Investor und Asset Manager mit Fokus auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, nutzt das aktuelle Marktumfeld, um das Immobilienportfolio mit attraktiven Objekten weiter auszubauen. Insgesamt wurden 101 Einheiten erworben, wovon 95 auf Wohnungen entfallen. Die Objekte befinden sich u.a. in Hanau, Aachen, Krefeld und Idar-Oberstein und verfügen über insgesamt rd. 5.700 qm Wohnfläche. Ergänzend wurden 6 Gewerbeobjekte in den Objekten mit einer Fläche von insgesamt rd. 1.470 qm gekauft. Unter anderem handelt es sich um Liegenschaften in der Hochstraße 61/Marktstraße 23 in der Fußgängerzone von Krefeld sowie Markt 52-54 in Aachen gegenüber dem Rathaus, die jeweils aus einem Fonds der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben wurden. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf einen zweistelligen Millionen Euro-Betrag. Nach einer Phase deutlich rückläufiger Immobilienpreise, bei denen Käufer und Verkäufer oft unterschiedliche Preisvorstellungen hatten und deshalb kaum Transaktionen zu verzeichnen waren, stabilisiert sich inzwischen der Immobilienmarkt. Durch das über Jahre gewachsene Branchennetzwerk werden Greenwater Capital laufend attraktive Objekte mit Schwerpunkt Wohnen angeboten. Mit den Zukäufen erweitert Greenwater Capital das Immobilienportfolio um weitere renditestarke Objekte. Adalbert Pokorski, Gründer und Geschäftsführer der Greenwater Capital GmbH: "Der Markt bietet derzeit renditestarke Investitionsmöglichkeiten. Jetzt ist die Phase der Spezialisten, die über den notwendigen Marktzugang und zudem als Käufer über die finanziellen Mittel verfügen. Wir sehen die getätigten Zukäufe als sehr attraktive Ergänzungen unseres Portfolios mit überdurchschnittlichen Renditepotenzialen. Greenwater Capital bleibt auch nach den getätigten Investitionen weiter auf Einkaufstour." Über Greenwater Capital Die Greenwater Capital GmbH ("Greenwater") ist ein Immobilieninvestor und Asset-Manager, der auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial ausgerichtet ist. Greenwater deckt die gesamte Wertschöpfungskette, vom Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf, durch eigene Mitarbeiter ab und kann so überdurchschnittliche Renditen erzielen. Dabei verfolgt Greenwater einen unternehmerischen Ansatz und investiert auf eigene Rechnung und agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren. Zudem wurden bereits zwei Fonds für Wohnimmobilien aufgelegt. Der Fokus liegt stets auf der langfristigen Wertsteigerung durch dezentrales und aktives Management der Immobilien. Seit der Gründung in 2010 hat sich Greenwater dynamisch entwickelt und betreut heute Immobilien im Wert von über 300 Mio. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.Greenwater-Capital.de Pressekontakt: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Jessica Pommer

T +49 (0)69 905 505 51

GreenwaterCapital@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main



