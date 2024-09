Lübeck (ots) -Die Campingfreunde Assekuradeur GmbH öffnet sich künftig dem Vermittlermarkt. Das Lübecker Unternehmen bietet seit einem Jahr erfolgreich innovative Versicherungslösungen für mobiles Reisen an und ist eine Tochtergesellschaft der OCC Assekuradeur GmbH, Deutschlands führendem Anbieter im Segment von Spezialversicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge.Innovatives Angebot in einem wachsenden MarktCampingfreunde GmbH bietet Vermittlern für die wachsende Nachfrage im Campingmarkt optimierte Lösungen ohne Schadensfreiheitsklassen. Dieses vereinfachte Modell ermöglicht eine attraktive und transparente Tarifgestaltung für Endkunden. Von Kunden wird das Angebot bereits sehr positiv wahrgenommen, die Campingfreunde sind auf Trustpilot der bestbewertete Anbieter. Von Marke, Produkt und Servicequalität sollen bald auch Vermittler profitieren können. "Wir sind stolz darauf, unseren erstklassigen und preisgekrönten Service, den unsere Partner von OCC bereits kennen, jetzt auch den Vermittlern im Bereich der Campingfahrzeug-Versicherung anbieten zu können", erklärt Christian Pursch, Geschäftsführer für die Bereiche Service und Schadenabwicklung bei der Campingfreunde Assekuradeur GmbH.Langfristige Partnerschaft mit echtem MehrwertMarcel Neumann, Geschäftsführer für die Bereiche Produkt, Marketing und Vertrieb bei der Campingfreunde Assekuradeur GmbH, ergänzt: "Für Vermittler bieten wir nicht nur eine exzellente Versicherungslösung, sondern auch eine langfristige Partnerschaft mit echten Mehrwerten. Unsere Angebote ermöglichen es Vermittlern, sich durch einfache Prozesse, attraktive Provisionen und einen außergewöhnlichen Kundenservice vom Wettbewerb abzuheben. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern schaffen wir so die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit in einem spannenden Markt mit viel Potenzial."Vermittlerportal und einfache AntragsstellungVermittler können ab Ende Oktober 2024 über das neu eingerichtete Vermittlerportal auf die Campingfreunde-Services zugreifen. Die einfache Antragsstellung erfolgt digital und unkompliziert über das Portal. Interessierte Vermittler können sich unter https://campingfreunde.de/vermittler informieren.Launch Event am 9. Oktober 2024Der offizielle Startschuss für den Vermittlervertrieb fällt mit dem Campingfreunde Launch Event am 9. Oktober 2024. Das Event richtet sich speziell an Vermittler, die mehr über die neuen Versicherungsmöglichkeiten erfahren möchten. Die Anmeldung für das kostenlose Event erfolgt über Eventbrite unter folgendem Link: https://ots.de/47JkFrCampingfreunde auf der DKM 2024Die Campingfreunde Assekuradeur GmbH wird sich auch auf der DKM 2024 als Aussteller vorstellen. Vom 29. - 30. Oktober 2024 präsentiert sich das Unternehmen in der Messe Dortmund, Halle 3, Stand C05, gemeinsam mit OCC. Interessierte Vermittler haben die Möglichkeit, das Team vor Ort zu treffen und sich persönlich über die Angebote und Services zu informieren.Über Campingfreunde GmbHCampingfreunde Assekuradeur GmbH wurde 2023 gegründet und bietet innovative Versicherungslösungen für mobiles Reisen an. Campingfreunde ist eine Tochtergesellschaft der OCC Assekuradeur GmbH, Deutschlands führendem Anbieter im Segment von Spezialversicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge.Pressekontakt:Campingfreunde Assekuradeur GmbHDorian RätzkeWielandstr. 14c23558 LübeckE-Mail: presse@campingfreunde.deTelefon: +49 451 871 84 224Original-Content von: Campingfreunde.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172428/5872383