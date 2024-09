Baierbrunn (ots) -Tetanus, Polio, Keuchhusten & Co.: Ist Ihr Impfstatus auf dem aktuellen Stand? Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" macht den Check!Im anschaulichen Überblick zeigt das Magazin, welche Auffrischungen für zehn gängige Impfungen nötig sind und wer sich impfen lassen sollte.Alle zehn Jahre sind Tetanus (Wundstarrkrampf) und Diphterie fällig: Tetanus führt zu starken Muskelkrämpfen, die auch die Atem- und Schluckmuskulatur betreffen können. Diphtherie führt zu Entzündungen, die im schlimmsten Fall zum Ersticken führen kann.Bei FSME, eine durch Zecken übertragene Viruserkrankung, besteht der Grundschutz aus drei Impfungen im Abstand von einem Monat und einem Jahr, Auffrischung steht alle drei bis fünf Jahre an. Impfen sollten sich alle, die sich in Risikogebieten für FSME aufhalten, eine Karte mit gibt es unter www.a-u.de/!1137119.Auch gegen RSV, das Respiratorische Synzytialvirus, kann man sich impfen lassen. Bei älteren oder vorerkrankten Menschen kann es zu einer Lungenentzündung führen, daher wird die Impfung ab 75 Jahren oder für Menschen ab 60, die eine schwere chronische Erkrankung haben oder im Pflegeheim leben, empfohlen. Sie ist einmalig fällig.Polio oder Kinderlähmung ist eine Viruserkrankung, die bei jedem hundertsten bis tausendsten Infizierten zu schlaffen Lähmungen führen kann. Europa ist dank flächendeckender Impfung poliofrei, in wenigen Ländern kursiert das Virus noch. Wer nicht geimpft ist, sollte dies im Erwachsenenalter nachholen.Weiter erklärt die "Apotheken Umschau" alles, was Sie zum Impfschutz gegen Covid-19, Pneumokokken, Masern, Gürtelrose, Grippe und Keuchhusten wissen müssen.Wichtig ist: Bei chronischen Krankheiten können andere Impfungen oder Impfabstände nötig sein. Das Gleiche gilt für Schwangere, Kinder oder manche Berufsgruppen. Auch auf Reisen können weitere Impfungen nötig sein. Lassen Sie sich von Arzt oder Ärztin beraten!Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5872381