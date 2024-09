Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die fortgesetzte Versteilung der Renditestrukturkurve ist auffällig, so die Analysten der Helaba.So sei der 10/2-Bundspread erstmals seit etwa zwei Jahren in positives Terrain vorgedrungen. Steigend seien derzeit auch die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen. Die Minderheitsregierung in Frankreich spreche gegen stabile Verhältnisse und es würden sich Sorgen um das Haushaltsdefizit in diesem Jahr und die Planungen für das Jahr 2025 mehren. Im zehnjährigen Laufzeitbereich sei der Spread auf 78 Basispunkte gestiegen. Demgegenüber würden die Risikoaufschläge in Ländern der EWU-Peripherie seitwärts oder leicht rückläufig tendieren. (25.09.2024/alc/a/a) ...

