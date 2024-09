Hannover (www.anleihencheck.de) - Die von der FED gesendeten Signale für weitere geldpolitische Lockerungen kommen gut an (mehrere US-Notenbanker lassen die Tür für weitere Zinssenkungen offen), so die Analysten der Nord LB.In diesem Umfeld normalisiere sich am europäischen Rentenmarkt die seit 11/2022 invertierte Renditestrukturkurve dt. Bunds weiter. Zweijährige Papiere würden jetzt bei 2,09% rentieren, zehnjährige bei 2,14%. Sorgenfalten bereite am Staatsanleihenmarkt lediglich die Performance franz. OATs. Der Risikoaufschlag ggü. Bunds (10Y) habe sich in den letzten Tagen wieder auf 77bp erhöht. Der Bondmarkt traue der franz. Regierungsbildung noch nicht wirklich über den Weg; die enormen Schulden sowie das Defizitproblem würden belasten. ...

