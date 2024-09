EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Patent/Rechtssache

NORMA Group verteidigt patentierte Verbindungstechnik gegen chinesischen Wettbewerber



25.09.2024

NORMA Group verteidigt patentierte Verbindungstechnik gegen chinesischen Wettbewerber Maintal, Deutschland, 25. September 2024 - Die NORMA Group, ein Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik, hat ein Patentrechtsverfahren gegen einen chinesischen Wettbewerber gewonnen. Das Oberste Volksgericht (Supreme People's Court) in Peking hat Ende Juni 2024 entschieden, dass ein Produkt der Suzhou Shengnuo Connection Technology Co. Ltd. ("Shengnuo") ein Patent der NORMA Group für eine hochentwickelte Schneckengewindeschelle verletzt. Dem Wettbewerber wurde untersagt, diese Schelle herzustellen oder zu verkaufen. Darüber hinaus muss Shengnuo Schadensersatz an die NORMA Group leisten. Das Urteil ist rechtskräftig. Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: "Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unsere Entwicklungsexpertise sind Wettbewerbsvorteil und entscheidende Erfolgsfaktoren. Wir schützen unsere Innovationen und sichern unser geistiges Eigentum durch Patente. Mit dem Ergebnis des von uns angestrengten Patentverletzungsverfahrens sichern wir aktuelles und zukünftiges Geschäft mit hochentwickelter Verbindungstechnik." Bei der patentierten Schelle der NORMA Group handelt es sich um eine Schneckengewindeschelle zum Vorpositionieren der Schelle auf einem Schlauch. Dieses PreFix-System besteht aus zwei Vorpositionier-Elementen, die die Schelle genau an der Stelle eines Schlauchs vorfixieren, an der später die Verbindung zu einem Stutzen oder Rohr geschlossen werden soll. Diese Funktionalität wird beispielweise genutzt, wenn Schlauchsysteme vor der Endmontage gelagert oder transportiert werden. Außerdem erleichtert die Vorfixierung die Montage in Motorräumen und anderen beengten Flächen deutlich. Ingenieure der NORMA Group entwickelten die Schelle, um eine möglichst einfache, schnelle und sichere Montage zu ermöglichen. Die NORMA Group bietet die Schelle seit 2007 unter dem Namen TORRO® PreFix System an. Dr. Gerrit von Breitenbach, globaler Leiter für Forschung und Entwicklung: "Unsere auf den ersten Blick mitunter unscheinbaren Verbindungskomponenten sind für die Funktion einer Maschine oder eines Fahrzeugs entscheidend. Mit innovativen Entwicklungsleistungen bieten wir unseren Kunden einen Mehrwert. Neben hochqualitativen Produkten setzen wir hierbei auf einfache Montierbarkeit, denn eine kurze Installationsdauer spart unseren Kunden in der herstellenden Industrie Zeit und Geld." Die NORMA Group stellt die Schelle mit Vorpositionierern in Changzhou, China, für Kunden in Asien und in Maintal, Deutschland, für Kunden in Europa und Amerika her. Pro Jahr liefert das Unternehmen mehrere Millionen Exemplare dieser Schelle an verschiedene globale Kunden. Ein Foto der Torro-Schlauchschelle mit PreFix-System in druckfähiger Auflösung finden Sie hier . BU: Eine TORRO-Schlauchschelle mit PreFix-System: Die Blechbrücke unter dem Schraubengehäuse in Kombination mit dem Clip auf dem Schellenband ermöglichen eine einfache und zuverlässige Montage. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com . Für zusätzliche Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder . Pressekontakt NORMA Group SE Lina Bosbach Director Group Communications Email: Lina.Bosbach@normagroup.com Phone: +49 (0)6181 - 6102 7606 Jennifer Oborny Group Communications Manager Email: Jennifer.Oborny@normagroup.com Phone: +49 (0)6181 - 6102 7604 Kim Bösken Junior Group Communications Manager Email: Kim.Boesken@normagroup.com Phone: +49 (0)1522 482 9418 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.



