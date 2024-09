Mainz (ots) -VRFF streikt bei ARD-Anstalten, ZDF und Beitragsservice - Erste Programmausfälle - mit mehr streikbedingten Ausfällen ist deutschlandweit zu rechnen.Die VRFF Die Mediengewerkschaft hat aufgrund der seit Monaten stockenden Tarifverhandlungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Mittwoch, 25.09.2024 bis Freitag, 27.09.2024, bundesweit zu Streiks aufgerufen. Je nach Rundfunkhaus wird zu unterschiedlichen Zeiten die Arbeit niedergelegt werden. Beim Beitragservice kommt es durch die Arbeitsniederlegung seit 6:00 Uhr heute früh zu Ausfällen in der Sachbearbeitung.In Hamburg ist der NDR-Sender Billwerder-Moorfleet seit 2:00 Uhr nicht mehr besetzt; über ihn werden auch Deutschlandfunk und Radio HH verbreitet. Störungen im automatisierten Sendebetrieb werden daher seit der Nacht nicht mehr behoben. Beim WDR entfielen bereits die Regionalnachrichten der Lokalzeit Aachen. In allen Programmen, auch von SWR und ZDF, muss immer wieder auf unterschiedlichen Kanälen mit Ausfällen gerechnet werden.In vielen Standorten rufen zeitgleich mit der VRFF die Gewerkschaften ver.di, DJV und die Orchestergewerkschaft unisono zu Arbeitsniederlegungen auf."Im öffentlichen Dienst, den die Arbeitsgeber im ÖRR stets als Messlatte für tarifliche Erhöhungen in den Medienhäusern genommen haben, wurde im vergangenen Jahr ein Tarifvolumen von rund 11 Prozent abgeschlossen. Wenn der öffentliche Dienst stets die Referenz ist, dann muss er es auch jetzt sein", so Christian Gesch, Vorsitzender der VRFF-Bundestarifkommission."Die Beschäftigten bei ARD und ZDF haben schon in den vergangenen Jahren mehrfach Reallohnverluste hinnehmen müssen, weil die tariflichen Steigerungen weit unter der Inflationsrate geblieben sind", so Gesch weiter."Es kann nicht sein, dass wir Jahr für Jahr von den Lohnentwicklungen in Deutschland entkoppelt werden. Kein Wunder, dass bei den niedrigen Gehältern bei ARD und ZDF sich keiner mehr auf Stellen bewirbt. Diese Lohnverluste führen nicht nur dazu, dass mittlerweile alle Landesrundfunkanstalten keine Fachkräfte mehr bekommen, sondern diese sogar massiv abgeworben werden. Wenn dem nicht entgegengewirkt wird, steht dem ÖRR eine schwierige Zukunft bevor."Die Tarifverhandlungen stünden in mehreren Häusern kurz vor dem Scheitern. "Wir geben nicht nach, bis angemessene Angebote auf dem Tisch liegen," bekräftigt Gesch.Aktuelle Informationen finden Sie im Laufe des Tages hier: Bundesweit Streiks der VRFF bei ARD, ZDF und Beitragsservice - Tarifverhandlungen kurz vor Scheitern - VRFF (https://vrff.de/bundesweit-streiks-vrff-tarifverhandlungen-vor-scheitern/)Hintergrund:Die VRFF Die Mediengewerkschaft e.V. gehört zum dbb beamtenbund und tarifunion und vertritt die Interessen der Beschäftigten im Bereich der Medien und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Gewerkschaft setzt sich ein für faire Arbeitsbedingungen, unabhängigen Journalismus und eine angemessene Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.Pressekontakt:VRFF Die MediengewerkschaftChristiana EnnemoserTel: 0160 94648656Fax: 06131 338152E-Mail: presse@vrff.deOriginal-Content von: VRFF die mediengewerkschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172390/5872467