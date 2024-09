Bielefeld (ots) -Ist Deutschland eine Nation begeisterter Hobbybäcker*innen? Wer backt in Deutschland eigentlich warum und wie viel, zu welchem Anlass und vor allem, wie? Dr. Oetker steht seit jeher für seine Back- und Dekorkompetenz und bietet mit rund 400 bis 500 neuen Rezepten im Jahr stets neue Inspiration. Die aktuelle Dr. Oetker Backstudie 2024* liefert spannende Einblicke in die heimischen Rührschüsseln sowie Backöfen und hält interessante Zahlen über das Backverhalten und die Backvorlieben der Deutschen bereit. Die Backstudie wurde von dem Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von Dr. Oetker mit 2.027 Befragten durchgeführt.Backen steht hoch im KursBei rund 68 Prozent der Deutschen werden mindestens einmal im Jahr Kuchen, Torten, Kekse und Co. gebacken. Dabei können 10 Prozent der Deutschen als wahre Back-Enthusiast*innen bezeichnet werden. Sie backen mindestens einmal pro Woche und scheinen jede Gelegenheit zu nutzen, um ihre Freude am Backen auszuleben. 17 Prozent der Deutschen sind hingegen absolute Backmuffel, die nie backen. Bei den Frauen zählen 43 Prozent** zu den echten Hobbybäckerinnen, die sich und andere mindestens einmal im Monat oder häufiger mit ihrer Backkunst erfreuen. Hingegen backen rund 46 Prozent2 der Männer mindestens einmal im Jahr, seltener oder nie. Aber immerhin - ein Drittel der Befragten Männer (36%) gibt an, einmal im Monat oder öfter zu backen! In Haushalten mit drei Personen und mehr wird deutlich mehr gebacken als in kleinen Haushalten. Vor allem bei Familien mit zwei bis drei Kindern werden leckere Gebäcke regelmäßig in den Ofen geschoben. 35 Prozent gaben zudem an, dass sie gerne für andere Menschen backen, um ihnen eine Freude zu machen.Süße Hits - die beliebtesten Gebäcke DeutschlandsOb als Dessert, zum Kaffee, als Überraschung zum Geburtstag oder als süße Geste einfach so - selbstgebackener Kuchen ist einfach immer eine gute Wahl. Der Großteil der Befragten (57%) backt am liebsten Blechkuchen. Schließlich lässt sich Blechkuchen nicht nur vielfältig zubereiten, er passt einfach zu jeder Gelegenheit und macht auf einen Schlag viele Gäst*innen glücklich. Auf Platz zwei folgt der Marmorkuchen (44%), dicht gefolgt von Kleingebäcken wie Muffins, Cakepops etc. (43%). Kleingebäcke sind bei Jung und Alt beliebt, werden aber am häufigsten von den Befragten im Alter von 25-34 zubereitet (50%). Auch Torten erfreuen sich großer Beliebtheit (37%) und werden vor allem von Frauen (40%) selbstgemacht. Bei rund 28 Prozent wandert gerne ein leckerer Gugelhupf in den Ofen.Zum Geburtstag gehört ein selbst gebackener Geburtstagskuchen!Ob Jung oder Alt, aus Süd- oder Norddeutschland: Der beliebteste Anlass zum Selberbacken ist ganz klar der Geburtstag. Rund 50 Prozent backen mit einer extra Portion Liebe für die Familie, Verwandte und Freund*innen den jeweiligen Lieblings-Geburtstagskuchen. Besonders gern backen die Befragten ab 55 Jahren (56%) Geburtstagskuchen. Stehen Feiertage wie Ostern oder Weihnachten an, bereiten 47 Prozent gern selber leckere Gebäcke zu. Auffällig ist zudem, dass rund 47 Prozent der Deutschen, die mindestens einmal pro Jahr backen, überhaupt keinen Anlass brauchen, um die Rührschüssel aus dem Schrank zu holen. Sie backen einfach, wenn sie gerade Lust haben, ganz egal ob nach Feierabend oder am Wochenende. Dies gilt vor allem bei Frauen (55%). 43 Prozent backen, wenn sich Besuch ankündigt und 34 Prozent lassen sich durch neue Rezeptideen zum Backen inspirieren. Auch zu besonderen Anlässen, wie Einschulung, Valentinstag, Muttertag, Schul- oder Kindergartenfeste wird besonders gerne selbstgebackener Kuchen mitgebracht (32%).Beim Backen ist Kreativität gefragtBacken selbst macht nicht nur Spaß, beim Backen und Dekorieren können kleine und große Backkünstler*innen ihre Kreativität ausleben. So haben 37 Prozent angegeben, dass sie gerne neue Rezepte ausprobieren. Dabei lassen sich besonders Frauen von neuen Backrezepten inspirieren, die mindestens einmal im Monat oder öfter backen (50%). Auffällig ist zudem, dass vor allem jüngere Hobbybäcker*innen immer up to date sein wollen und sich über aktuelle Backtrends informieren.Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Milch & Co. in eine Rührschüssel geben, alles verrühren und ab in den Ofen. Klingt einfach. Und wenn man dabei den Rezeptangaben genau folgt, sollte das Endergebnis immer gelingen. Kein Wunder also, dass 34 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie genau nach Backanleitung backen, damit sie wissen, was zu tun ist. Deutlich experimentierfreudiger sind hingegen rund 38 Prozent der deutschen Freizeitbäcker*innen. Sie setzen auf ihre eigene Kreativität, weichen auch mal vom Backrezept ab und variieren die Zubereitung nach ihren eigenen Vorstellungen.Ob mit Kuvertüre oder Glasuren, bunten Streudekoren oder hübschen Dekoren aus Esspapier - 23 Prozent der "Backaffinen" nutzt das vielfältige und farbenfrohe Dekorangebot, um ihren Kreationen nicht nur eine persönliche Note zu verleihen, sondern sie auch in echte Hingucker zu verwandeln. Vor allem die Altersgruppe 25-34 Jahre (32%) hat Lust Gebäcke liebevoll zu verzieren.Weil gemeinsam Backen einfach schöner istDie deutschen Hobbybäcker*innen setzen vor allem auf gemeinsame Erlebnisse, um süße Erinnerungen zu schaffen (22%). 33 Prozent der jüngsten Backbegeisterten (18-24 Jahre) kreieren am liebsten gemeinsam mit Freund*innen, Verwandten, ihrer*m Partner*in oder Kindern ihre Leckereien. Diese Gewohnheit nennen übrigens die männlichen Befragten (23%) etwas häufiger als die Weiblichen (21%). Auffällig ist auch, dass vor allem in Haushalten ab drei Personen leckere Kuchenkreationen oft gemeinschaftlich gezaubert werden. Denn zusammen Rühren, Naschen und Verzieren macht einfach mehr Spaß! Gemeinsam genießen und anderen eine Freude bereiten macht zudem einfach glücklich. Daher wundert es nicht, dass 35 Prozent bewährte und neue Leckereien mit Freude für andere zubereiten. Auf die Plätzchen fertig los! Die Weihnachtssaison steht vor der Tür und viele freuen sich jetzt schon in die Weihnachtsbäckerei zu starten. Bei der Auswahl an Plätzchen besteht die Qual der Wahl. Doch wie viele Menschen in Deutschland backen eigentlich in der Adventszeit Plätzchen? Und welche Kekse sind der absolute Hit in der Weihnachtsbäckerei? Antworten auf diese und weitere Fragen können Sie unserer Pressemitteilung zu unserer aktuellen Studie "So backt Deutschland zu Weihnachten" entnehmen: Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit: Dr. Oetker Backstudie 2024 (https://www.oetker.com/de/press/dr-oetker-backstudie-2024)* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2027 Personen zwischen dem 07. und 09.08.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.** Das Ergebnis stellt einen aggregierten Wert dar.