Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft mit RLDatix wird Sanas laufende Initiative zur umfassenden digitalen Transformation und Unterstützung seiner Belegschaft entscheidend vorantreiben.Die Sana Kliniken AG, ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit über 40 Krankenhäusern, 50 Medizinischen Versorgungszentren und 38.000 Mitarbeitern, kooperiert mit RLDatix, dem weltweit führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für Workforce- und Betreibermanagement im Gesundheitswesen, um die cloudbasierte Workforce-Management-Lösung von RLDatix unternehmensweit einzuführen. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verbesserung der Personaleinsatzplanung, Mitarbeiterzufriedenheit und letztlich der Patientenversorgung.Sana wird die Optima-Suite von RLDatix implementieren, die den Mitarbeitern ein benutzerfreundliches automatisches Dienstplanungs- und Zeitwirtschaftssystem, ein umfassendes Ausfallmanagement und eine fortschrittliche App zum Mitarbeiter- und Manager-Self-Service bietet. Diese Funktionen ermöglichen es den Sana-Mitarbeitern, ihre Dienstpläne eigenständig zu gestalten, flexible Umplanungen zielgenau und nahtlos durchzuführen. Dies spart erheblich Zeit und steigert die Zufriedenheit."Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der digitalen Transformation", sagte Stefanie Kemp, Vorstand und Chief Transformation Officer bei Sana. "Unsere Mitarbeiter werden in der Lage sein, mehr Flexibilität und Mitbestimmung in ihre Dienstpläne zu integrieren. Zudem wird die Ausstattung mit modernen Tools wie Optima die Attraktivität von Sana erhöhen - für Patienten und Beschäftigte."Die Nutzung der Workforce-Management-Lösung aus der RLDatix Cloud ermöglicht es den Sana-Einrichtungen zudem, relevante Daten unternehmensweit zu verknüpfen und damit Führungskräfte besser zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Kultur der Personalplanung transformieren werden."Wir haben eine einzigartige Gelegenheit, die Potenziale vernetzter Prozesse im deutschen Gesundheitswesen gemeinsam mit Sana zu erschließen", sagte Jeff Surges, CEO von RLDatix. "Wir freuen uns darauf, Sana dabei zu unterstützen, besser informierte Entscheidungen zu treffen, Risiken besser zu managen und die Patientenversorgung zu optimieren.""Sana ist eine äußerst vielfältige Gruppe mit zahlreichen und komplexen Tarifverträgen und Arbeitszeitregelungen, die alle nahtlos in das zentrale Optima-System integriert werden", sagte Matthias Scholtz, General Manager von RLDatix Deutschland. "Diese Integration wird es Sana ermöglichen, neue konzernweite, aber auch lokale Standards und Best Practices schnell umzusetzen, die Planungsprozesse zu straffen, den Aufwand zu reduzieren und die Ressourcenzuweisung zu optimieren."Durch die Partnerschaft mit RLDatix setzt Sana neue Maßstäbe in der deutschen Gesundheitsbranche und unterstreicht seinen Anspruch, eine Vorreiterrolle bei der digitalen Transformation einzunehmen.Diese Ankündigung folgt auf die Übernahme von Breitenbach durch RLDatix, einem in Deutschland ansässigen Anbieter integrierter Workforce-Management-Lösungen.Über RLDatixSeit über 20 Jahren steht bei RLDatix die Sicherheit im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind das einzige Unternehmen, das Daten über Risiko-, Sicherheits-, Compliance-Management sowie das Workforce Management integriert, um Entscheidungsträgern die entscheidenden Erkenntnisse zu liefern, die sie benötigen, um die Qualität der Versorgung zu verbessern. Diese Herangehensweise, die die Sicherheit und das Wohl von Patienten, Leistungserbringern und Organisationen gleichermaßen in den Fokus rückt, nennen wir "Connected Healthcare Operations".Tausende Gesundheitseinrichtungen weltweit vertrauen auf uns, weil wir ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: eine effiziente, patientenzentrierte Versorgung. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der wertvolle Datenanalysen zu einer sichereren Gesundheitsversorgung für alle beitragen. Besuchen Sie www.rldatix.de, um mehr zu erfahren.RLDatix@matternow.comKontakt:RLDatix@matternow.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1866181/RLDatix_Logo_v2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sana-kliniken-ag-arbeitet-mit-rldatix-optima-zur-transformation-des-workforce-managements-302257753.htmlOriginal-Content von: RLDatix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134451/5872513