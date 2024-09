Köln (ots) -So schnell und einfach war Kochen noch nie! Starkoch Jamie Oliver ist mit seiner neusten Kochreihe zurück und gibt uns vier simple Methoden an die Hand, die "Fast Food" eine ganz neue Bedeutung verleihen: im Handumdrehen zubereitet, dabei aber schmackhaft - und voller gesunder Nährstoffe. RTL Living zeigt Jamie Olivers Tipps und Tricks in "Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes": 5 Folgen, ab 24. Oktober, immer donnerstags um 20:15 in einer Deutschlandpremiere. Die erste Episode der Reihe gibt es zusätzlich am Samstag, 26. Oktober bei VOX Up um 17:30 Uhr als Preview im Free-TV zu sehen. Alle Episoden stehen zudem auf RTL+ zum Streamen bereit.Passend zu seinem neusten Kochbuch, das am 26. September im DK Verlag erscheint, bringt RTL Living Jamie Olivers innovative Rezeptideen auch auf die deutschen TV-Bildschirme: In "Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes" stellt er einmal mehr unter Beweis, wie es auch im hektischen Alltag gelingt, aufregende Gerichte zu kreieren und dabei Zeit in der Küche zu sparen. Ob "Meal Prep", bewährte Ofengerichte, Vorratsschrank-Favoriten oder geheime Küchen-Hacks: 25 Jahre Kochexpertise bricht Jamie Oliver auf vier simple Methoden herunter, auf die der Starkoch selbst zuhause schwört. Von gebratenem Gemüse mit Camembert Fondue über Gochujang-Hühnernudel-Auflauf bis zu Smashburger oder acht genialen Wegen, Lachs zuzubereiten: Mit seinen Ideen bringt der Starkoch Entspannung und Freude am Kochen auch in unsere heimischen Küchen!Lizenzgeber von "Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes" (OT: "Jamie: Fast & Simple ") ist Fremantle.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher: Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: RTL Living, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148253/5872504