Linz (www.anleihencheck.de) - Im Januar 2023 lag die Inflation in Ungarn noch bei 25,7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei entsprechend schnell erhöht worden und habe in der Spitze bei 13% gelegen. So schnell die Inflation gestiegen sei, sei sie auch wieder gefallen. Aktuell habe Ungarn eine Inflation von 3,4% und einen Leitzins von 6,75%. Im Frühling und Sommer habe es den Anschein gegeben, als ob die Preise wieder anziehen würden. Aus diesem Grund habe die ungarische Notenbank den Leitzins im Juli nur um 25 Punkte reduziert und im August pausiert. Hinweis: Die ungarische Notenbank entscheide monatlich über Leitzinsanpassungen, wohingegen die europäische Zentralbank alle sechs Wochen Zinsentscheidungen treffe. Das Ziel der Notenbank sei weiterhin einen positiven Realzins (Differenz Leitzins zu Inflation) zu gewährleisten und damit den Forint (HUF) zu stabilisieren. Um den positiven Realzins aufrechtzuerhalten aber dennoch auf die rückläufige Inflation zu reagieren sei der Leitzins am 24.09.2024 von 6,75% auf 6,50% angepasst worden. Ein nachhaltiges Überschreiten der Marke von 400 in EUR/HUF wolle die Notenbank vermeiden. Ein schwacher Forint würde die Inflationsentwicklung im negativen Sinne beeinflussen. (25.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...