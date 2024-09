Hannover (www.anleihencheck.de) - An den vergangenen fünf Handelstagen sind sieben Emittenten aus sieben Jurisdiktionen auf ihre Investoren zugegangen, so Lukas Kühne und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Auch wenn sich der Zungenschlag aufseiten einiger Kommentatoren etwas in Molltöne gehüllt habe, würden die Analysten der NORD/LB vor einer allzu pessimistischen Sichtweise warnen. Im gewissen Maße würden sie sogar bei niedrigeren Überzeichnungsquoten und etwas ausatmenden Neuemissionsprämien (NIPs) eher von einer Normalisierung sprechen. Gleichwohl hätten die Analysten der NORD/LB mit einem gewissen Widening der Spreads sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt gerechnet und würden eine - keineswegs dramatische - Fortsetzung dieses Repricingtrends erwarten. ...

