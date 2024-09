Zirndorf (ots) -PLAYMOBIL setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fort und bringt eine weitere umweltfreundliche Innovation auf den Markt. Im neuen PLAYMOBIL JUNIOR Adventskalender bestehen die innen liegenden Trays anstatt aus Plastik jetzt aus Trays aus nachwachsenden Rohstoffen von PAPACKS®, einem führenden Hersteller von Faserguss-Formteilen in Europa. Durch diese neuartige Verpackungslösung verzichtet PLAYMOBIL bei den Kleinkind-Adventskalendern konsequent auf Einwegplastik und macht einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung ganzheitlicher Nachhaltigkeit.Tahsin Dag, Gründer und CEO von PAPACKS®: "Mit der Zusammenarbeit zwischen PAPACKS® und PLAYMOBIL setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Unsere Faserguss-Trays aus nachwachsenden Rohstoffen bieten eine innovative und umweltfreundliche Alternative zu Einwegplastik. Damit ermöglichen wir nicht nur eine nachhaltige Adventszeit, sondern inspirieren auch andere Unternehmen, den Wandel zu einer plastikfreien Wirtschaft aktiv mitzugestalten."Schon seit Anfang des Jahres werden alle Spielsets von PLAYMOBIL JUNIOR zu über 90 Prozent aus biobasierten Kunststoffen gefertigt - so auch die Einzelteile des bereits mit Spannung erwarteten Adventskalenders. Die verwendeten Kunststoffe basieren auf dem Massenbilanzansatz der Kreislaufwirtschaft, bei dem Materialien verwendet werden, die als Nebenprodukte der Lebensmittel- oder Papierproduktion entstehen. Das neue, innovative Material der Produktlinie für Kinder von 1 bis 4 Jahren entspricht der gewohnten PLAYMOBIL-Qualität und ist dementsprechend kindersicher, sehr robust und pflegeleicht. Auch die Kartonage besteht aus recycelter Pappe und das neue Faserguss-Inlay vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen wie Frischfaser aus etwa Holzfasern und damit auch Lebensmittel echt und kindersicher.Mit der neuen, nachhaltigen Verpackungslösung der Adventskalender-Trays sorgt PLAYMOBIL JUNIOR gemeinsam mit PAPACKS® dafür, dass die Adventszeit nachhaltig und umweltbewusst genossen- und dabei die Welt kleinkindgerecht entdeckt werden kann.Der neue PLAYMOBIL JUNIOR Adventskalender Schneeweihnacht (Artikelnummer: 70297) ist überall erhältlich, wo es Spielwaren gibt.Besondere Produktmerkmale:\u25cf Rentierflugzeug mit drei Elementen zum Anhängen und Kombinieren\u25cf Sechs stapelbare Fußspur-Steine mit Kontrollbild auf der Unterseite\u25cf Neun Waldtiere\u25cf Tanne mit Versteck\u25cf Stern mit Kreiselfunktion\u25cf Zwei Engel und ein Weihnachtsmann\u25cf Maße Rentierflugzeug mit Geschenkanhängern ohne Figuren: ca. 23,5 x 12 x 5,5\u25cf Tanne: ca. 10 x 5,5 x 13,5Über Playmobil:Die Horst Brandstätter Group ist ein Global Player. Die bekannten Marken PLAYMOBIL und LECHUZA stehen für Qualität, Innovation und bieten damit den Konsument:innen echten Mehrwert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Business-Units arbeiten mit Engagement und hoher Leistungsbereitschaft, um weltweit eine unternehmerische Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der Business-Area Inspiring Play Experience stehen bei der Marke PLAYMOBIL 7,5 cm große Figuren, Tiere und umfangreiches Zubehör im Zentrum eines kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder seit mittlerweile 50 Jahren und wird von Eltern sowie von Pädagoginnen und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3,8 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die rund 40 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben.Über PAPACKS®:PAPACKS® ist ein Pionierunternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger, plastikfreier Verpackungslösungen verschrieben hat. PAPACKS® ist auf geformte Faserverpackungen spezialisiert, die hauptsächlich aus Frischfasern von Bäumen und Hanfpflanzen hergestellt werden und für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassen sind. Durch fortschrittliche Technologien und das Engagement für den Umweltschutz treibt PAPACKS® den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft voran und reduziert die Plastikverschmutzung erheblich. Die Unternehmensphilosophie verbindet Technologie, Kunst und Wissenschaft, um Verpackungen zu schaffen, die umweltfreundlich, ästhetisch ansprechend und funktional sind. PAPACKS® lädt Unternehmen weltweit dazu ein, sich dieser revolutionären Bewegung anzuschließen.Pressekontakt:Pressekontakt PLAYMOBIL:PLAYMOBIL-Pressestelle, pr@playmobil.de, Tel. +49 911 9666 1436Pressekontakt PAPACKS:PAPACKS-Presse, presse@papacks.com, Tel. +49 221 30163006Original-Content von: PAPACKS Sales GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062688/100923472