Darkex, eine globale Krypto Börse, die von United Chain Tech, einem weltweit führenden Anbieter von Blockchain-, Krypto- und Forex-Infrastrukturdiensten, in Partnerschaft mit internationalen Investmentfonds gegründet wurde, arbeitet mit Branchenführern wie Sumsub, Alchemy Pay, MoonPay und ChainUp zusammen, um seine globale Position zu stärken. Tiflis, Georgien - Darkex , mit Hauptsitz in Dubai und gegründet von türkischen Unternehmern in Partnerschaft mit United Chain Tech PLC, einem führenden Anbieter von Blockchain-, Krypto- und Devisen Infrastruktur Diensten, der in Zusammenarbeit mit internationalen Investmentfonds die globale finanzielle Freiheit fördert, stärkt seine Position im globalen Wettbewerb. 250-Köpfiges Team in Südasien, Lateinamerika und MENA Darkex ist ein globales Blockchain-Infrastrukturunternehmen, das Finanzprodukte und -dienstleistungen anbietet, die die Liquidität der größten globalen Krypto-Börsen übertreffen. Zu den Mitbegründern gehören CEO Murat Tugberk Sancakli, COO Eray Gündogan und CTO Yilmaz Çagri Isbuga. CFO Birol Balik vervollständigt das Führungsteam. Eray Gündogan, COO von Darkex, betonte, dass die Mission des Unternehmens über eine reine Krypto-Börse hinausgeht: "Wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines sicheren, benutzerfreundlichen Ökosystems, das Investoren in jeder Phase ihrer Reise unterstützt. Unser Ziel ist es, neuen und erfahrenen Anlegern die Werkzeuge, Bildungsressourcen und Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, während wir die Sicherheit in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Heute arbeitet Darkex mit einem 250-köpfigen Team in Südasien, Lateinamerika, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und den MENA-Ländern, die sich alle der Benutzerfreundlichkeit verschrieben haben. Mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten in unseren Büros in Georgien und Albanien und sind an unseren europäischen Standorten aktiv. In Kürze werden wir alle Teams in Dubai zentralisieren, von wo aus wir unsere globalen Dienste steuern werden. Zusammenarbeit mit globalen Partnern für Spitzenleistungen Eray Gündogan betonte das Engagement von Darkex für die Einhaltung von Sicherheitsstandards, Compliance-Anforderungen und gesetzlichen Verpflichtungen: "Darkex hat einen ehrgeizigen Einstieg in die Branche vollzogen. Wir starten zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach sicheren, effizienten und benutzerfreundlichen Krypto-Börsen so hoch ist wie nie zuvor. In diesem Zusammenhang nutzen wir die globale Präsenz von United Chain Tech, um Partnerschaften mit internationalen Krypto- und Blockchain-Giganten bekannt zu geben. Zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft mit Sumsub, dem G2-Führer für 2023, für Identitätsüberprüfung und KYC-Prozesse geschlossen. Um die Handelserfahrung unserer Nutzer zu verbessern, haben wir die einzigartigen Zahlungsinfrastrukturen von MoonPay und Alchemy Pay in unser System integriert. Wir bauen auch unsere globale Zusammenarbeit mit Partnern wie ChainUP aus, und diese Partnerschaften werden weiter wachsen. Darüber hinaus ist Darkex bestrebt, institutionellen Anlegern Anlage- und Verwahrung Dienstleistungen anzubieten, wie es die Vorschriften in den Märkten, in denen wir tätig sind, erlauben." Schritte zur Einhaltung der Krypto-Gesetze unternommen Eray Gündogan, COO von Darkex, erklärte außerdem, dass die Plattform Zugang zu einer ganzen Reihe von Blockchain- und Krypto-Diensten bieten wird, darunter Spot-Trading, Futures, Margin-Trading, Staking, Krypto-Lending und dezentrale Finanzanwendungen (DeFi). He mentioned: "Darkex übernimmt globale Sicherheitsstandards, einschließlich biometrischer Sicherheitsmodi, bildet Benutzer über Blockchain und Krypto-Kultur durch 'Darkex Academy' aus, setzt einen neuen Standard für die Handelserfahrung und unterstützt mehrere Fiat-Währungen, um die globale Krypto-Community zu bedienen. Als Teil unserer Bemühungen, in der Türkei als Krypto-Asset-Dienstleister zu agieren, ergreifen wir die notwendigen Schritte, um die Anforderungen zu erfüllen. Unser Ziel ist es, eine sichere, zuverlässige und funktionsreiche Plattform anzubieten, die sich an die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse des Krypto-Marktes anpasst. Darkex ist bereit für die globale Massenadoption." Darkex Krypto-Börsenübersicht 2024 Darkex, der jüngste Akteur im Wettbewerb der globalen Kryptobörsen, unterscheidet sich von seinen Konkurrenten durch Faktoren wie erstklassige Sicherheitsmerkmale, intuitive Benutzererfahrung, hohe Liquidität, schnelle Transaktionen und einen Bildungsfokus. Mit Spot-Trading, Futures, Margin-Trading, Staking, Krypto-Lending und DeFi-Investment-Optionen in einer All-in-One-Plattform macht Darkex auch mit einzigartigen Funktionen wie dem Safe Mode auf sich aufmerksam, der alle Funktionen im Falle verdächtiger Aktivitäten mit biometrischer Dateneingabe sperrt. Die neue Generation der CEX Darkex drängt mit ihrer Plattform schnell auf den Markt, die mit ihrem fundierten Hintergrund und ihrer Erfahrung in der Branche die Bedürfnisse von Händlern aller Ebenen erfüllen wird. Kontakt: Ali Aydin Erduran support@Darkex.com Folgen Sie uns auf X , LinkedIn , Telegram , Instagram

