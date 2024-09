Bad Wimpfen (ots) -Er gilt als Oscar der Lebensmittelbranche - und geht erneut an Lidl: Zum achten Mal haben die Verbraucher den Lebensmitteleinzelhändler zum besten Anbieter von Obst und Gemüse in der Kategorie Discount der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards" gewählt. Damit bleibt der Frischediscounter Rekordsieger in dieser Kategorie. "Der Retail Award ist für uns von großer Bedeutung, da er die direkte Stimme unserer Kunden widerspiegelt. Obst und Gemüse liegt uns als Bestandteil einer bewussten Ernährung besonders am Herzen. Daher freuen wir uns sehr, dass die Kunden uns wieder ihr Vertrauen ausgesprochen haben und unsere Frische und Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis schätzen. Es bestätigt uns darin, die Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu setzen", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Über 7.000 Haushalte nahmen an der repräsentativen Umfrage teil und bewerteten Lidl in sechs von zehn Kategorien besonders positiv: Beratung, regionale Produkte, Qualität, Bio-Produkte, nachhaltige Verpackung und Spaß beim Einkaufen.Frische und Qualität im FokusDie erneute Auszeichnung von Lidl basiert auf einem klaren Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität. Mit über 4.000 deutschen Lieferanten arbeitet der Lebensmitteleinzelhändler eng zusammen, um seinen Kunden täglich frisches Obst und Gemüse anzubieten. Besonders hervorzuheben ist das Bio-Sortiment, das kontinuierlich in enger Zusammenarbeit mit Bioland weiterentwickelt wird. Rund 45 Prozent der Obst- und Gemüseartikel bei Lidl stammen aus deutschem Anbau. Das garantiert nicht nur kurze Transportwege und maximale Frische, sondern erfüllt auch den Wunsch der Verbraucher nach regionalen Produkten und stärkt die Rolle von Lidl als Partner der deutschen Landwirtschaft. Ein spezielles Qualitätssicherungssystem überwacht dabei die Lieferkette und garantiert, dass nur einwandfreie Ware in den Filialen angeboten wird.Große Kampagne zur Feier des RekordsiegesDie Verleihung der "Fruchthandel Magazin Retail Awards" fand im Rahmen des Deutschen Obst und Gemüse Kongresses am 23. und 24. September 2024 in Düsseldorf statt. Zur Feier dieses besonderen Erfolgs startet Lidl ab Kalenderwoche 41 eine umfassende 360-Grad-Kampagne. Geplant sind TV- und Radiospots, Online- und Printanzeigen sowie Werbung in den Filialen. Außerdem werden digitale Kanäle bespielt, wo unter anderem auf Social Media, der Lidl-Plus-App und auf der Website lidl.de interaktive Inhalte rund um den Sieg des Retail Awards zu sehen sein werden.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5872546